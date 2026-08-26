Bağımsız Maden-İş yöneticilerinin tutuklanmasına tepki yağdı

Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ile sendikanın Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

Çakır, dün Soma’daki sendika genel merkezinde, Aksu ise Ankara’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde maden işçilerinin sürdürdüğü eylem sırasında gözaltına alınmıştı. Gözaltı işlemlerinin ardından savcılığa çıkarılan Çakır ve Aksu, ifadelerinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, iki sendika yöneticisinin de tutuklanmasına karar verdi.

Sendikanın avukatı Mürsel Ünder, Ankara Adliyesi önünde açıklama yaptı.

Ünder, Başaran Aksu’nun maden işçilerine selam gönderdiğini belirterek, “Başaran arkadaş bütün madenci arkadaşlara sevgilerini, selamlarını yolladı. ‘Direndik, kazandık’ dedi. ‘Holdingçileri üzdük, holdingçileri üzmeye devam edeceğiz’ dedi. Sizleri çok sevdiğini söyledi'' diye konuştu.

“YARGI PRATİĞİNİN KENDİSİ AÇISINDAN UTANÇ VERİCİ BİR TABLO”

Ünder, Çakır ve Aksu’nun tutuklanmasına tepki göstererek, “Yoksullar için mücadele eden, yoksullarla birlikte hareket eden herkes bugün bir yargı sopasıyla ıslah edilmeye çalışılıyor. Eğer bu bir ıslah tedbiri gibi algılanacaksa, ıslah olunacak bir durum yok. Yargı pratiğinin kendisi açısından utanç verici bir tablo içerisinde yaşıyoruz” dedi.

YENİ PARTİLİ KARASU: EMEK MÜCADELESİ ONURDUR!

YENİ Parti Sivass Milletvekili Ulaş Karasu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ve yıllardır işçi sınıfının hak mücadelelerinde ön saflarda duran Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu’nun tutuklanması; doğrudan doğruya örgütlü emeğin sesini bastırmaya yönelik siyasi bir karardır. Madencinin ödenmeyen ücretini, gasp edilen hakkını, alın terini savunmak ne zamandan beri “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” oldu? Asıl toplumsal öfkeyi büyüten; emeğinin karşılığını isteyen işçiyi susturmak, emekçinin hakkı üzerinden servet büyütenlere dokunmayıp; emek savunucularını cezaeviyle karşı karşıya bırakmaktır.

Daha bugün, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, madencilerin haklarının korunması için bakanlıklara çağrı yaparken, aynı hakların mücadelesini veren iki sendikacının cezaevine gönderilmesi; AKP İktidarının emek politikasındaki düşmanlığını bütün açıklığıyla ortaya koyuyor. Sermayeye koruma, hakkını arayan emeğe baskı! AKP iktidarı bilmelidir ki; iki sendikacıyı tutuklayarak sınıf mücadelesini, dayanışmayı ve hak arama iradesini engelleyemezsiniz. Suç da ortada, sorumlular da ortada. İşçinin alın terini gasp eden düzen ve onu koruyan siyasal anlayıştır yegane sorumlu!

Başaran Aksu, Gökay Çakır, Bağımsız Maden-İş Sendikası ve Türkiye’nin dört bir yanında emeği için mücadele eden hiçbir emekçi yalnız değildir. Bugün cezaevine koyabilirsiniz; yarın yine madenlerde, fabrikalarda, meydanlarda ve hayatın olduğu her yerde emek kendi sözünü söylemeye devam edecektir. Hak aramak meşrudur, örgütlenmek anayasal haktır, emek mücadelesi onurdur!"

İnsan Hakları Derneği (İHD), Çakır ve Aksu’nun tutuklanmasına tepki gösterdi.

İHD Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Hakları için direnen Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ile örgütlenme uzmanı Başaran Aksu’nun tutuklanmasını kınıyoruz” denildi.

Açıklamada, Ankara’da hakları için direnen maden işçilerinin defalarca gözaltına alındığı belirtilerek, Çakır ve Aksu’nun tutuklanmasının “işçi haklarının, örgütlenme özgürlüğünün ve sendikal hakların açık bir ihlali” olduğu savunuldu.

İHD, işçilerin hak arama mücadelesinin gözaltı ve tutuklamalarla engellenmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, maden işçilerinin yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.

DEVA PARTİLİ ŞAHİN: VAH MEMLEKETİM VAH

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin de tutuklama kararına tepki gösterdi.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Eğer bir ülkede anayasal bir hakkın kullanılmasına öncülük etmek, savcılık makamınca tutuklama sebebi olarak gösteriliyorsa ve ardından sulh ceza hakimliğince tutuklama kararı veriliyorsa gelin o ülkede yargının hâlini siz düşünün. Vah memleketim vah” ifadelerini kullandı.

ÖZDAĞ: PEYGAMBER EFENDİMİZİN SÖZÜNÜ DE Mİ HATIRLAMIYORSUNUZ?

Yeni Yol Grubu Başkanvekili Selçuk Özdağ da tutuklamaya tepki gösterdi. Özdağ sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: