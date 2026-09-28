Bağdat Caddesi'nde 2 kişi kaldırımda yürürken hastanelik oldu

İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Suadiye Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen iki kişi, üzerlerine inşaatın dış cephe kaplamasının devrilmesi sonucu yaralandı.

KALDIRIMDA YÜRÜRKEN HASTANELİK OLDULAR

Olay, saat 14.00 sıralarında Suadiye Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede devam eden bir inşaatın dış koruma kaplaması henüz bilinmeyen bir nedenle kaldırımda yürüyen 2 kişinin üzerine devrildi.

ÜZERLERİNE KORUMA KAPLAMASI DEVRİLEN 2 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)