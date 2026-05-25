Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Bafra Ovası'ndan 100 bin ton rekolteyle gelecek: Kilosu 15 TL'ye satılacak

Bafra Ovası'ndan 100 bin ton rekolteyle gelecek: Kilosu 15 TL'ye satılacak

Bafra Ovası'nda 200 bin dekarda ekilen arpa ve buğdaydan bu yıl 100 bin ton rekolte bekleniyor. Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner yağışlı mevsimin kaliteyi artırdığını, buğdayın kilogramının 23 liraya ulaşabileceğini öngördü.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Bafra Ovası'ndan 100 bin ton rekolteyle gelecek: Kilosu 15 TL'ye satılacak

Samsun'un Bafra ilçesinde 200 bin dekar alanda ekilen arpa ve buğdaydan bu yıl toplam 100 bin ton rekolte bekleniyor. Ova genelinde yağışların olumlu seyretmesi verim ve kalite beklentisini yükseltti.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın
Aralıktan beri hasat ediliyor hala bitmiyor: Tarlada kilosu 10 liradan Türkiye ve Dünya'ya kapış kapış satıldıAralıktan beri hasat ediliyor hala bitmiyor: Tarlada kilosu 10 liradan Türkiye ve Dünya'ya kapış kapış satıldı

VERİM RAKAMLARI YÜKSEK

Bafra Ovası'nın yüksek kesimlerinde ekilen hububatın hasadına haziran sonunda başlanacak. Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner toprak yapısına göre dönüm başına buğdayda 400 ile 500 kilogram, arpada ise 600 ile 700 kilogram verim alındığını belirtti.

Bafra Ovası'ndan 100 bin ton rekolteyle gelecek: Kilosu 15 TL'ye satılacak - Resim : 3

Tosuner fiyat beklentisini de paylaştı. Bu yıl arpanın kilogramının 15 lira, buğdayın ise 23 lira olacağını tahmin ettiğini söyledi.

TÜTÜN TARLASI BUĞDAYA YARAMIŞ

Tosuner, ovanın ikinci kuşağındaki arazilerde tütün ve buğdaydan başka ürün yetişmediğini aktardı. Geçen yıl tütün ekilen tarlalarda bu yıl yetiştirilen buğday ve mısırın kalitesinin belirgin biçimde arttığını vurguladı. Bunun nedenini ekim sırasında dönüm başına bir torba taban gübresi, yeşerme döneminde ise 33 veya 36'lık üst gübre kullanımına bağladı.

130 ailenin tek geçim kaynağı: Kilosu 400 liraya çıktı, hasadı haziranda yapılacak130 ailenin tek geçim kaynağı: Kilosu 400 liraya çıktı, hasadı haziranda yapılacak

"KALİTE VE RANDIMAN ÇOK YÜKSEK OLACAK"

Türkiye genelinde yağışlı geçen mevsimin üretime olumlu yansıdığını belirten Tosuner, buğdayda kalite ve randımanın çok yüksek çıkacağını öngördüğünü söyledi.

Tosuner hububat fiyatlarının üretimi doğrudan etkilediğine dikkat çekerek "Hububat fiyatları ne kadar iyi olursa üretimde de o kadar gelişme yaşanır" dedi. Türkiye nüfusunun yüzde 90'ının tükettiği hububatın yurt içinde yetiştiğini de sözlerine ekledi.

Baldan tatlı Bafra kavunu için sezon başladı: 33 bin dönüme ekeceklerBaldan tatlı Bafra kavunu için sezon başladı: 33 bin dönüme ekecekler

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Samsun Tarım Hasat
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro