Samsun'un Bafra ilçesinde 200 bin dekar alanda ekilen arpa ve buğdaydan bu yıl toplam 100 bin ton rekolte bekleniyor. Ova genelinde yağışların olumlu seyretmesi verim ve kalite beklentisini yükseltti.

VERİM RAKAMLARI YÜKSEK

Bafra Ovası'nın yüksek kesimlerinde ekilen hububatın hasadına haziran sonunda başlanacak. Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner toprak yapısına göre dönüm başına buğdayda 400 ile 500 kilogram, arpada ise 600 ile 700 kilogram verim alındığını belirtti.

Tosuner fiyat beklentisini de paylaştı. Bu yıl arpanın kilogramının 15 lira, buğdayın ise 23 lira olacağını tahmin ettiğini söyledi.

TÜTÜN TARLASI BUĞDAYA YARAMIŞ

Tosuner, ovanın ikinci kuşağındaki arazilerde tütün ve buğdaydan başka ürün yetişmediğini aktardı. Geçen yıl tütün ekilen tarlalarda bu yıl yetiştirilen buğday ve mısırın kalitesinin belirgin biçimde arttığını vurguladı. Bunun nedenini ekim sırasında dönüm başına bir torba taban gübresi, yeşerme döneminde ise 33 veya 36'lık üst gübre kullanımına bağladı.

"KALİTE VE RANDIMAN ÇOK YÜKSEK OLACAK"



Türkiye genelinde yağışlı geçen mevsimin üretime olumlu yansıdığını belirten Tosuner, buğdayda kalite ve randımanın çok yüksek çıkacağını öngördüğünü söyledi.

Tosuner hububat fiyatlarının üretimi doğrudan etkilediğine dikkat çekerek "Hububat fiyatları ne kadar iyi olursa üretimde de o kadar gelişme yaşanır" dedi. Türkiye nüfusunun yüzde 90'ının tükettiği hububatın yurt içinde yetiştiğini de sözlerine ekledi.

