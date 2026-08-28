Babasının hastalığı için başladı şimdi siparişlere yetişemiyor: Sayısı 1 milyon 200 bini buldu
Sayısı 1 milyon 200 bini buldu! Bursa’da babasının hastalığıyla başlayan hikaye yıllar içinde bambaşka bir boyuta ulaştı. Çocuk yaşta tanıştığı uğraşı babasından devralan Ali Kutluer, bugün gelen yoğun talep nedeniyle siparişlere yetişemiyor.
Bursa’da 51 yıl önce babasının yaşadığı sağlık sorunuyla başlayan hikaye, bugün yoğun talep gören bir üretime dönüştü. Bir kovanla başlayan serüvenin başındaki isim ise yıllar içinde babasından devraldığı işi büyüttü.
Henüz 6 yaşındayken babasının yanında bu uğraşla tanışan Ali Kutluer, aradan geçen yıllara rağmen aile mirasını sürdürmekten vazgeçmedi. Babasının vefatının ardından mesleği devralan Kutluer, bugün de aynı geleneği yaşatıyor.
Kutluer’in yıllardır sürdürdüğü mesleğin merkezinde ise arıcılık bulunuyor. İnegöl’de yaşayan Kutluer, Uludağ’ın eteklerinde bulunan 60 kovanda yaklaşık 1 milyon 200 bin işçi arıyla üretim yapıyor.
Arıların Uludağ’ın eteklerinde bulunan 80’in üzerinde farklı bitkiden nektar ve polen topladığını belirten Kutluer, tamamen doğal yöntemlerle kara kovan balı üretiyor. Bu yöntemde hazır petek kullanılmıyor; peteği arılar kendileri örüyor.
Babasına ülser teşhisi konulmasının ardından bal yemesi önerilince başlayan arıcılık macerasını devam ettiren ve yılda yaklaşık 1 ton üretim yapan Kutluer’in ürünlerine farklı şehirlerden de yoğun talep geliyor. Eskişehir ve İstanbul başta olmak üzere çeşitli illerden gelen siparişleri karşılayan üretici, bu yıl arıların oğul vermesi nedeniyle üretimin yaklaşık 500 kilograma düştüğünü söyledi.
Yoğun talep nedeniyle siparişlere yetişmekte zorlandığını belirten Kutluer, bu yıl farklı ürünleri bir araya getirerek yeni bir karışım da hazırlamaya başladı. Propolis, polen, arı sütü, kestane balı, çiçek balı ve çam balından oluşan karışımın da büyük ilgi gördüğünü ifade etti. (DHA)