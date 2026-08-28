Babasının hastalığı için başladı şimdi siparişlere yetişemiyor: Sayısı 1 milyon 200 bini buldu

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Yoğun talep nedeniyle siparişlere yetişmekte zorlandığını belirten Kutluer, bu yıl farklı ürünleri bir araya getirerek yeni bir karışım da hazırlamaya başladı. Propolis, polen, arı sütü, kestane balı, çiçek balı ve çam balından oluşan karışımın da büyük ilgi gördüğünü ifade etti. (DHA)