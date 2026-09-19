Babasını darbeden kişiyi bacağından vurdu

M.E.B. (38), iş yerine bıçakla gelip imam olan babasını darbeden H.T.'yi (40) tabancayla bacağından vurarak. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, öğle saatlerinde Yakutiye ilçesi Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Aşkale Garajı Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak meselesi bulunan H.T., cuma namazı öncesi S.B.’nin iş yerine geldi.

İş yerinde bulunan imam A.B., oğlu S.B.’nin dükkanda olmadığını söyledi. Bu duruma öfkelenen H.T.’nin, A.B.’ye küfür ve hakaret ederek bıçak gösterdiği, ardından da kendisini darbettiği belirtildi.

H.T., olayın ardından bölgeden ayrıldı. Ancak cuma namazından sonra elinde bıçakla yeniden aynı iş yerine geldi.

HAVAYA ATEŞ AÇTI, ARDINDAN BACAĞINDAN VURDU

H.T.’nin bağırıp hakaret ettiğini gören A.B.’nin diğer oğlu M.E.B., bir elinde bıçak, diğer elinde tabancayla dışarı çıktı. M.E.B.’nin H.T.’yi kovaladığı sırada tabancayla havaya 3 el ateş ettiği, ardından silahı H.T.’ye doğrultarak 2 el daha ateşlediği belirtildi.

Tabancadan çıkan kurşunlardan biri H.T.’nin bacağına isabet etti. Yaralanan H.T., olay sırasında elindeki bıçakla hakaretlerini sürdürdü.

M.E.B. POLİSE TESLİM OLDU

Çevrede bulunan bir vatandaş, yaşananları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan H.T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

M.E.B. ise olayda kullandığı tabancayla birlikte polise teslim oldu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.