Babadan oğula, oğuldan toruna... Üç kuşaktır bu işi yapıyorlar

Tokat’ın Niksar ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Yusuf Balcıoğlu, dönercilik mesleğini iki oğlu ve torunuyla aynı restoranda devam ettirerek üç kuşağı bir arada aynı tezgahın başında buluşturuyor.

Yusuf Balcıoğlu, mesleğe aynı lokantada bulaşıkçı olarak adım attığını ifade etti. Zaman içinde kalfalık ve ustalık basamaklarını tırmandığını aktaran Balcıoğlu, 58 yıldır dönercilik yaptığını, oğullarının ve torununun da bu mesleği tercih ettiğini belirtti.

"BU İŞLE DOĞDUK, BU İŞLE YOĞRULDUK, YİNE BU İŞLE GİDECEĞİZ"

İki oğlu ve torunuyla birlikte lokantayı işletmekten mutluluk duyduğunu belirten Balcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Çok güzel bir duygu. Allah razı olsun, ben memnunum. Bu işte önce sabır olacak. Merak edip öğreneceksin. Şükür Allah'a, gücümüz yettiği sürece çalışmaya devam edeceğiz. Çocuklarım ve torunum da memnun. Hayatlarını bu işle sürdürüyorlar. Bu işle doğduk, bu işle yoğrulduk, yine bu işle gideceğiz."

Babasıyla birlikte lokantayı işleten Erdal Balcıoğlu ise aynı iş yerinde üç kuşağın birlikte çalışmasının kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu söyleyerek, "Evimizi bu işle geçindiriyoruz. Babam, kardeşim, oğlum ve ben aynı iş yerinde çalışıyoruz. Bu bizim için güzel bir duygu." dedi.

"ÜÇ KUŞAK OLARAK LOKANTAMIZI YAŞATMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Yusuf Balcıoğlu'nun oğlu Fatih Balcıoğlu da 1993'ten beri babasıyla birlikte çalıştığını belirterek, "Babamın tecrübelerinden çok faydalandık. Mesleği ondan öğrendik. Disiplini ve iş anlayışı, kardeşim Erdal ile benim meslekte ilerlememizi sağladı." ifadelerini kullandı.

Ailenin üçüncü kuşağını temsil eden Mahmut Balcıoğlu ise dedesi, babası ve amcasıyla birlikte aynı lokantada çalışmayı sürdürdüklerini söyleyerek, "Üç kuşak olarak lokantamızı yaşatmaya devam ediyoruz." dedi. (AA)