Baba 7 yaşındaki kızını motosikletle saçından sürükledi

Gaziantep'te 7 yaşındaki kızına sokak ortasında şiddet uygulayan ve motosikletiyle saçından sürükleyen şüpheli gözaltına alındı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayın ardından mağdur çocuk güvene alınarak annesine teslim edildi.

OLAYIN GELİŞİMİ VE KAMERA KAYITLARI

Olay, dün akşam saatlerinde Gaziantep'in Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 yaşındaki Metin K., motosikleti ile 7 yaşındaki kızı Y.K.'nin yanına yaklaşarak sokak ortasında çocuğa defalarca tokat attı. Şüpheli, fiziki müdahalesinin ardından kızını saçından tutarak hareket halindeki motosikletiyle bir süre sürükledi.

Tüm bu yaşananlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin motosikletle gelişi, çocuğa yönelik darp eylemi ve motosikletle hareket ederek çocuğu sürüklediği anlar net bir şekilde yer aldı. Olayın bildirilmesi üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Metin K.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

GAZİANTEP VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Yaşanan şiddet olayının ardından Gaziantep Valiliği, resmi sosyal medya hesapları üzerinden bir basın duyurusu yayımladı. Açıklamada, çocuğun vücudunda darp izlerine rastlandığı ve savcılık talimatıyla adli sürecin başlatıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"6 Haziran 2026 günü İlimizde bir kız çocuğunun darp edildiği olayda Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yapılan inceleme sonucu Y.K. isimli çocuğun vücudunda darp izleri olduğu tespit edilmiş, babası Metin K.'nın kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığı ifadeleri üzerine olayla ilgili tahkikata başlanılarak şüpheli şahıs alınan savcı talimatına istinaden gözaltına alınmıştır."

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan şüpheli Metin K. hakkındaki emniyet işlemleri ve adli soruşturma sürerken, şiddet mağduru 7 yaşındaki Y.K. gerekli incelemelerin ardından annesine teslim edildi. (DHA)