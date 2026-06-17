Aziz İhsan Aktaş davasında üçüncü duruşma üçüncü gününde devam ediyor

BİRİNCİ GÜN

Kamuoyunda "Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü" davasının üçüncü duruşması, mütalaaya karşı beyanların alınmasıyla başladı. İddianamenin bir numaralı ismi olup hakkında 704 yıla kadar hapis cezası istenen Aziz İhsan Aktaş’ın Silivri'deki devasa büyüklükteki yeni duruşma salonuna özel bir bölümden tutuksuz olarak girmesine karşın; Beşiktaş, Seyhan ve Avcılar belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 7 ismin tutukluluğu devam ediyor. Savcılığın 12 yıl hapsini istediği Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere yaptığı savunmada, suçlamaya konu edilen 6 Haziran 2024 tarihinde Adıyaman'da dahi olmadığını belirterek, mütalaanın tamamen soyut ve kendi içinde çelişen beyanlara dayandığını kaydetti.

Duruşmanın ilk gününde, aralarında Esenyurt ve Ceyhan belediye başkanlarının da bulunduğu tutuksuz 91 sanık savunmalarını tamamlayarak beraat talep etti. İBB Şube Müdürü Serap Karay, 17 yıllık memuriyeti boyunca geçirdiği Sayıştay ve mülkiye müfettişi denetimlerini hatırlatarak iddiaları reddederken; avukatlar sanıkların 15 aylık tutukluluk sürecinde mahkeme karşısında sadece 15 dakika konuşabildiklerini vurguladı. Yeni duruşma salonunda mahkeme heyetini göremeyen izleyicilerin dürbün kullanmak zorunda kalması ve avukatların "15 yıl önceki yargılamalardaki gibi ortam dinlemesi yapabilir" diyerek tepki gösterdiği tavandan sarkan aktif olmayan mikrofonlar, ilk günün tutanaklara yansıyan diğer ayrıntıları oldu.

İKİNCİ GÜN

Karar celsesinin ikinci gününde, 120’nin üzerinde isim savunmasını gerçekleştirmiş oldu. 212 gün tutuklu kaldıktan sonra 5 Şubat’ta tahliye edilen ve göreve iade edilmeyi bekleyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar savunmasında, savcılığın mütalaasına katılmanın mümkün olmadığını ve dosya başladığından beri çelişkili iddiaların söz konusu olduğunu belirtti. Karalar, iddia makamının irtikap iddiasını bizzat boşa düşürdüğünü, Baki Nugay’ın ilk gözaltına alındığında "Rüşvete aracılık etmedim" demesine rağmen 5 ay sonra birbiriyle uyuşmayan 3 farklı ifade verdiğini vurguladı. Söz konusu firmayı önceki dönemden devraldıklarını, iddia edilen çıkar sağlama tarihinin göreve başlamasından 45 ay sonra olduğunu hatırlatan Karalar, "Rüşvet anlaşması yok. İhale yok. İrtikap yok. O zaman suç da yok" diyerek beraatını talep etti. İkinci günde, 19 tutuksuz sanığın daha kısa savunma yapmasıyla toplamda 100'den fazla tutuksuz isim beyanlarını tamamladı.

Aynı gün 20. kişi olarak savunma yapan tutuklu Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger, HTS kayıtlarındaki çelişkilere dikkat çekerek, hiçbir rüşvet ilişkisinin parçası olmadığını belirtti. Zenger, "İşlemediğim bir suçtan dolayı hiçbir delil yokken bir yıldır ceza çekiyorum. Eşimden, çocuklarımdan, torunlarımdan bir yıldır ayrıyım" diyerek tahliyesini ve beraatını istedi. Duruşmaya yine diğer sanıklardan ayrı özel bir bölümden giren Aziz İhsan Aktaş'ın bu durumu yeniden tepkilere neden oldu. Gazeteci Batuhan Serim, yargılamanın mevcut hızda ilerlemesi durumunda mahkemenin ay sonuna kadar kararını vermesini öngördüğünü aktarırken; dava, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara dahil 7 kişinin tutuklu bulunduğu üçüncü gününde, mütalaaya karşı beyanlarla devam ediyor.