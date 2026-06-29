Aziz İhsan Aktaş davasında Rıza Akpolat savunma yapacak

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Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasının karar celsesi, 9’uncu duruşma gününe girdi. Duruşmada bu hafta, tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın savunma yapması beklenirken Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’nın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları alınmaya devam ediliyor.

AZİZ İHSAN AKTAŞ DAVASINDA RIZA AKPOLAT SAVUNMA YAPACAK

Duruşmada ayrıca, örgüt lideri olduğu iddia edilen ve etkin pişmanlık ifadesi sonrası tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş’ın avukatı Özer İncegül’ün 2-3 gün sürecek savunma yapması planlanıyor.

Dosyada son olarak Rıza Akpolat’ın avukatı Prof. Dr. Hasan Sınar’ın savunma yapması öngörülüyor.

Savunmaların tamamlanmasının ardından mahkemenin yaklaşık iki haftalık ara vererek kararını açıklaması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

“Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” davasında, belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edildiği iddialarıyla yargılama sürüyor. Toplam 3’ü belediye başkanı olmak üzere 7 tutuklu sanık ve 200 tutuksuz sanığın yargılandığı dava, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki yeni duruşma salonunda görülüyor.

Duruşmalarda sanıkların ve avukatların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları dinleniyor. Süreç boyunca 26 sanığın tahliye edildi.

Tahliye edilen isimler arasında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, çeşitli belediye yöneticileri ve kamu görevlilerinin de bulunduğu çok sayıda sanık yer aldı. Savunmaların tamamlanmasıyla birlikte mahkemenin karar aşamasına geçmesi bekleniyor.

Tahliye edilen isimler şu şekilde: