Aziz İhsan Aktaş davasında Rıza Akpolat savunma yapacak
Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasının karar celsesi, Silivri’deki yeni duruşma salonunda 9’uncu duruşma gününde devam ediyor. 7’si tutuklu 200 sanığın yargılandığı davada tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın savunma yapması bekleniyor.
Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasının karar celsesi, 9’uncu duruşma gününe girdi. Duruşmada bu hafta, tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın savunma yapması beklenirken Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’nın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları alınmaya devam ediliyor.
AZİZ İHSAN AKTAŞ DAVASINDA RIZA AKPOLAT SAVUNMA YAPACAK
Duruşmada ayrıca, örgüt lideri olduğu iddia edilen ve etkin pişmanlık ifadesi sonrası tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş’ın avukatı Özer İncegül’ün 2-3 gün sürecek savunma yapması planlanıyor.
Dosyada son olarak Rıza Akpolat’ın avukatı Prof. Dr. Hasan Sınar’ın savunma yapması öngörülüyor.
Savunmaların tamamlanmasının ardından mahkemenin yaklaşık iki haftalık ara vererek kararını açıklaması bekleniyor.
NE OLMUŞTU?
“Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” davasında, belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edildiği iddialarıyla yargılama sürüyor. Toplam 3’ü belediye başkanı olmak üzere 7 tutuklu sanık ve 200 tutuksuz sanığın yargılandığı dava, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki yeni duruşma salonunda görülüyor.
Duruşmalarda sanıkların ve avukatların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları dinleniyor. Süreç boyunca 26 sanığın tahliye edildi.
Tahliye edilen isimler arasında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, çeşitli belediye yöneticileri ve kamu görevlilerinin de bulunduğu çok sayıda sanık yer aldı. Savunmaların tamamlanmasıyla birlikte mahkemenin karar aşamasına geçmesi bekleniyor.
Tahliye edilen isimler şu şekilde:
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Zeydan Karalar (Adana Büyükşehir Belediye Başkanı)
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Ali Fırat Baycan
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Cem Alper Akyüz
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İbrahim Koçyiğit
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İbrahim Halil Çalış
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Mehmet Ataş
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Mert Çelik
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Müzeyyen Karakaş
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Oktay Aktaş
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Önder Gedik (BELTAŞ Başkanı)
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Adnan Acar (Esenyurt Belediye Destek Hizmetleri Müdürü)
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Mehmet Karataş (İSFALT Genel Müdür Yardımcısı)
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Sencer Hacıoğlu (İSFALT Genel Müdür Yardımcısı)
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Mehmet Şimşek (Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü)
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Mustafa Yolcu (Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Personeli)
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Rana Uysal (İSFALT Satın Alma Müdürü)
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Ali Rıza Yılmaz
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Burak Kangal
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Kazım Gökhan Yankılıç
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Rabil Artan
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Burak Sirali
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Kadir Aydar (Ceyhan Belediye Başkanı)
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Gülşah Ocak (Eğitmen)
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Gülal Erdovan Anıl (Eski Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü)
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Ferit Tutşi (Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü)
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Çağdaş Ateşçi (Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü)