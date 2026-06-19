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Halk TV Türkiye Ayvalık'ta soğuk sıkım üretiyoruz dediler: Gerçek İstanbul'da ortaya çıktı!

Ayvalık'ta soğuk sıkım üretiyoruz dediler: Gerçek İstanbul'da ortaya çıktı!

Ayvalık'tan doğal soğuk sıkım zeytinyağı sattığını iddia eden markanın, gerçekte İstanbul'da tohum yağı karıştırarak üretim yaptığı ortaya çıktı. Online platformlarda satışa sunulan marka bakanlığın sarı listesine eklendi.

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Ayvalık'ta soğuk sıkım üretiyoruz dediler: Gerçek İstanbul'da ortaya çıktı!
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresindeki taklit veya tağşiş yapılan gıdalar sarı listesine bir zeytinyağı markası daha eklendi.

Ayvalık'ta soğuk sıkım üretiyoruz dediler: Gerçek İstanbul'da ortaya çıktı! - Resim : 1

Büyükçekmece'de üretim yapan Coşkar Yağ Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin "Zeytinovam Ayvalık Serisi" markalı naturel sızma zeytinyağı ürününde "tohum yağları karıştırılması tespiti" yapıldı.

Ayvalık'ta soğuk sıkım üretiyoruz dediler: Gerçek İstanbul'da ortaya çıktı! - Resim : 2

01.25 parti numaralı ürün, bakanlığın 18.06.2026 tarihli güncellemesiyle bitkisel yağlar kategorisinde listeye girdi.

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Söz konusu ürün piyasada "Ayvalık Zeytinovam Serisi 5 Litre Doğal Soğuk Sıkım Naturel Zeytinyağı" adıyla bin 174 TL fiyatla satışa sunuluyordu. Marka, bazı online satış platformlarından kaldırıldı.

Ayvalık'ta soğuk sıkım üretiyoruz dediler: Gerçek İstanbul'da ortaya çıktı! - Resim : 4

Instagram'da 19 bin 900 takipçisi bulunan firma hesabı, Ayvalık'tan doğal soğuk sıkım ve erken hasat zeytinyağı ürettiğini iddia ederken İstanbul'da üretim yaptığı ortaya çıktı, hesapta yapay zeka ile üretilmiş tanıtım videoları dikkat çekti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Gıda Güvenliği Tarım ve Orman Bakanlığı
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