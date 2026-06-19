Ayvalık'ta soğuk sıkım üretiyoruz dediler: Gerçek İstanbul'da ortaya çıktı!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresindeki taklit veya tağşiş yapılan gıdalar sarı listesine bir zeytinyağı markası daha eklendi.

Büyükçekmece'de üretim yapan Coşkar Yağ Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin "Zeytinovam Ayvalık Serisi" markalı naturel sızma zeytinyağı ürününde "tohum yağları karıştırılması tespiti" yapıldı.

01.25 parti numaralı ürün, bakanlığın 18.06.2026 tarihli güncellemesiyle bitkisel yağlar kategorisinde listeye girdi.

Söz konusu ürün piyasada "Ayvalık Zeytinovam Serisi 5 Litre Doğal Soğuk Sıkım Naturel Zeytinyağı" adıyla bin 174 TL fiyatla satışa sunuluyordu. Marka, bazı online satış platformlarından kaldırıldı.

Instagram'da 19 bin 900 takipçisi bulunan firma hesabı, Ayvalık'tan doğal soğuk sıkım ve erken hasat zeytinyağı ürettiğini iddia ederken İstanbul'da üretim yaptığı ortaya çıktı, hesapta yapay zeka ile üretilmiş tanıtım videoları dikkat çekti.