Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, su ürünleri mühendisi ve profesyonel dalgıç Nedim Kartal, zehirli dikenlere sahip istilacı bir tür olan aslan balığını görüntüledi.

Nedim Kartal, Ayvalık açıklarındaki Melina Adası civarında, zehirli dikenleriyle tanınan ve doğal yaşam alanı Hint Okyanusu ile Atlantik olan aslan balığını su altı kamerasıyla kaydetti.

Bir yıl sonra yeniden aslan balığı görüntülediğini belirten Nedim Kartal, şu ifadeleri kullandı:

"Beni aslan balıklarına götüren yine bir Kızıldeniz göçebesi olan papağan balığı (ıskaroz) oldu. Bu iki tür de istilacı türlerden olmasına rağmen ikisinin de eti oldukça lezzetlidir ve ekonomik değeri yüksektir.

"ZEHİRLİ DİKENLERE SAHİP OLMASINA RAĞMEN ETİ İNANILMAZ LEZZETLİDİR"

Ayrıca aslan balıkları zehirli dikenlere sahip olmasına rağmen eti inanılmaz lezzetlidir o yüzden de insanlar tarafından avlandığı gibi orfoz gibi başka avcı türler tarafından da afiyetle tüketilir.

"BURADA ELMAS GİBİ ÇOK NADİR"

Aslan balığı Ayvalık'ta çok az görülüyor. Burada elmas gibi çok nadir. Bir sene kadar önce görüntülemiştim. Bu türler için endişelenmeye çok da gerek yok. Fakat balon balığı gibi eti de zehirli olan ve doğal ortamında da onu tüketen avcısı olmayan türler için maalesef endişelenmeli ve önlemler alınmalıdır." (DHA)