Ayvalık'ın derinliklerinde gizli hazine! Gören hayran kalıyor

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Bu nadir güzelliklerin korunması, Ayvalık'ın sualtı turizmi ve biyolojik çeşitliliğinin sürdürülebilirliği açısından büyük öneme sahip. Ayvalık'ın temiz, akıntılı ve plankton açısından zengin sularının, sarı mercanların gelişimi için mükemmel bir doğal ortam sunduğunu aktaran Dalış Eğitmeni Koray Gerçe, bölgedeki güçlü akıntıların bu canlıların sağlıklı bir şekilde beslenmesi ve büyümesi için hayati önem taşıdığını belirtti.