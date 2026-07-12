Ayvalık'ın derinliklerinde gizli hazine! Gören hayran kalıyor
Ayvalık'ın derinliklerinde bulunan altın sarısı gorgonlar, eşsiz görüntüsüyle dalış tutkunlarını kendine hayran bırakıyor. 27-33 metre derinlikte yaşayan bu nadir canlılar, bölgenin en değerli sualtı hazineleri arasında gösteriliyor.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bölge ekosisteminin en nadide canlıları arasında bulunan sarı gorgonlar (deniz yelpazeleri), sualtı tutkunlarının ilgisini çekiyor. Sarı gorgonlar, bölge ekosisteminin gizli hazinesi olarak tanımlanıyor.
Türkiye’nin en önemli dalış merkezlerinden Ayvalık, sadece tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle değil, sualtındaki 'altın sarısı' gizli hazineleriyle de dikkat çekiyor. Sarı gorgonlar, kırmızı mercanların gölgesinde kalsa da bölge ekosisteminin en nadide canlıları arasında yer alıyor.
Ayvalık'ta sarı gorgonlara ev sahipliği yapan dalış noktaları, özellikle orta ve ileri seviye dalgıçların rotasında bulunuyor. Sarı mercanları doğal ortamında görmek isteyen dalgıçlar; İncirli Amphora, Deli Mehmet, Kerbela ve Kız Adası çevresindeki derin duvarları tercih ediyor. Bölgedeki mercan oluşumları, süngerler ve koralijen habitatlar, sualtı araştırmacıları tarafından Akdeniz'in en zengin ekosistemlerinden biri olarak kabul görüyor.
Bu nadir güzelliklerin korunması, Ayvalık'ın sualtı turizmi ve biyolojik çeşitliliğinin sürdürülebilirliği açısından büyük öneme sahip. Ayvalık'ın temiz, akıntılı ve plankton açısından zengin sularının, sarı mercanların gelişimi için mükemmel bir doğal ortam sunduğunu aktaran Dalış Eğitmeni Koray Gerçe, bölgedeki güçlü akıntıların bu canlıların sağlıklı bir şekilde beslenmesi ve büyümesi için hayati önem taşıdığını belirtti.
Dalış dünyasında 'sarı mercan' olarak adlandırılan bu özel türün, genellikle 27 ile 33 metre derinlikler arasında yoğunlaştığına vurgu yapan Koray Gerçe, ağaç veya yelpaze formunda dallanan yapısıyla sualtında adeta bir sanat eseri gibi süzülen bu canlıların, sarıdan altın sarısına kadar değişen renkleriyle derinlikleri renklendirdiğini söyledi.
Yalnızca estetik bir değer taşımayan sarı mercanlar; küçük balıklar, karidesler ve birçok omurgasız canlı için de güvenli bir sığınak ve yaşam alanı oluşturuyor. (DHA)