Ayşe 52 yıl önce tatile çıktı! Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü

1974 yılında "Ayşe tatile çıksın" parolasıyla başlayan Kıbrıs Barış Harekâtı, 52'nci yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen törenlerle anıldı. Kıbrıs Türk halkının güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen harekâtın yıl dönümünde düzenlenen resmi programlarda, Türkiye ile KKTC yönetimi egemen eşitlik, iki devletli çözüm ve Türkiye'nin garantörlük rolüne ilişkin güçlü mesajlar verdi.

"TÜRKİYE İLE TAM KOORDİNASYON İÇİNDEYİZ"

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nda yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının hiçbir koşulda ada üzerindeki haklarından, güvenliğinden ve eşitliğinden vazgeçmeyeceğini söyledi.

Erhürman, halkın azınlık statüsünü kabul etmeyeceğini, uluslararası alanda izolasyona razı olmayacağını vurgulayarak, Kıbrıs sorununa çözüm arayışlarının Türkiye ile tam istişare ve koordinasyon içinde sürdürüldüğünü ifade etti. Kıbrıs Türk halkının adadaki varlığının yok sayılamayacağını belirten Erhürman, çözüm iradesinin samimiyetle devam ettiğini dile getirdi.

"TEK ÇÖZÜM İKİ DEVLET"

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ise 20 Temmuz'un Kıbrıs Türk halkı açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Harekâtın Kıbrıs Türklerini yok olmaktan kurtardığını belirten Ertuğruloğlu, "Bugün doğum günümüzdür. İkinci bir Girit vakasının yaşanmasını önleyen müdahaledir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ortaya koyduğu iki devletli çözüm vizyonuna tam destek verdiklerini kaydeden Ertuğruloğlu, Kıbrıs'ın tarih boyunca Türk ve Rum olmak üzere iki halktan oluştuğunu belirterek, Türk askeri, Türkiye'nin garantörlüğü ve iki devletli çözüm anlayışından geri adım atılmayacağını söyledi.

"BM VE AB TARAFSIZLIĞINI YİTİRDİ"

Kıbrıs müzakerelerinin yaklaşık 60 yıldır sonuç vermediğini savunan Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler'in Rum tarafını "Kıbrıs Cumhuriyeti" olarak tanımaya devam etmesinin çözümü zorlaştırdığını ifade etti.

Avrupa Birliği'nin de 2004 yılında Rum yönetimini tam üye kabul ederek hata yaptığını savunan Ertuğruloğlu, AB'nin Kıbrıs konusunda tarafsızlığını kaybettiğini ve KKTC'den bu yaklaşımı kabul etmesinin beklenemeyeceğini dile getirdi.

TÖRENLERDE TÜRKİYE'YE CEVDET YILMAZ TEMSİL ETTİ

52'nci yıl etkinliklerinde Türkiye adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yer aldı. Kutlamalarda yapılan konuşmalarda, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği, güvenliği ve uluslararası alanda eşit statü talebi ön plana çıkarıldı.

BAKAN GÜLER BARBARLIK MÜZESİ'NDE

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesiyle birlikte kutlama programlarına katıldı. Güler, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Lefkoşa'daki Barbarlık Müzesi'ni ziyaret etti.

Müze, 24 Aralık 1963 gecesi Rum saldırısında Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi Mürüvvet İlhan ile çocukları Murat, Kutsi ve Hakan'ın evlerinin banyosunda öldürüldüğü ve tarihe "Küvet Katliamı" olarak geçen olayın yaşandığı evde bulunuyor. Ziyarette Güler'e Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu eşlik etti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN 52. YIL MESAJI

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı da yayımladığı açıklamada, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesini taçlandırdığını belirtti.

Açıklamada, Türkiye'nin 1960 Garanti Antlaşması'ndan doğan hak ve yükümlülükleri çerçevesinde 52 yıl önce harekete geçerek Kıbrıs Türklerinin can güvenliğini ve adadaki varlığını güvence altına aldığı vurgulandı.

Bakanlık, bugün Kıbrıs Türk halkının KKTC çatısı altında özgürce, huzur ve güven içinde yaşamını sürdürdüğünü belirterek, Türkiye'nin gelecekte de KKTC'nin hak ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıslı Türklerin özden gelen egemen eşitliği ile eşit uluslararası statülerinin tanınması için tüm imkânlarıyla çalışmayı sürdüreceğini bildirdi. Açıklamada ayrıca, Kıbrıs'ta barışın tesis edilmesi uğruna şehit olan Mehmetçikler ve mücahitler rahmetle anılırken, gazilere de minnet duyguları ifade edildi.