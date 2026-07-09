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Ayrılmak istediği için çocuklarının gözü önünde eşini döven kişi tutuklandı

Hatay'da şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrılmak isteyen eşi S.Y.'yi elinde bıçakla yere yatırıp döven H.Y., tutuklandı.

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Ayrılmak istediği için çocuklarının gözü önünde eşini döven kişi tutuklandı
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Elde edilen bilgilere göre, olay dün Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki 1050 Konteyner Kent'te meydana geldi. H.Y. ile şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrılmak isteyen eşi S.Y. arasında tartışma çıktı.

Ayrılmak istediği için çocuklarının gözü önünde eşini döven kişi tutuklandı - Resim : 1

Büyüyen tartışmada eline bıçak alan H.Y., yere yatırdığı eşini çocuklarının önünde tekme- tokat dövdü.

Ayrılmak istediği için çocuklarının gözü önünde eşini döven kişi tutuklandı - Resim : 2

Çocuklarının gözü önünde eşini tekme tokat dövdü! Elinde bıçakla yere yatırdıÇocuklarının gözü önünde eşini tekme tokat dövdü! Elinde bıçakla yere yatırdı

O ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Olaya tepki gösteren çevredekiler, bu anları cep telefonuyla görüntüledi. S.Y.'nin şikayeti sonrası gözaltına alınan H.Y., emniyete götürüldü.

Ayrılmak istediği için çocuklarının gözü önünde eşini döven kişi tutuklandı - Resim : 4

TUTUKLANDI

Eşinden şiddet gören S.Y., ifadesinde; ayrılmak istediği H.Y.'nin ilaç içerek intihara teşebbüs ettiğini ardından kendisini darbederek evden ayrılmasına izin vermediğini öne sürdü.

Ayrılmak istediği için çocuklarının gözü önünde eşini döven kişi tutuklandı - Resim : 5

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Y., 'Kasten yaralama' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Hatay Darp
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