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Halk TV Türkiye Aynı kuyumcuya ikinci kez dolandırmaya kalktılar! Sahte altınla suçüstü yakalandılar

Aynı kuyumcuya ikinci kez dolandırmaya kalktılar! Sahte altınla suçüstü yakalandılar

Küçükçekmece’de 5 gün arayla aynı kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Ev ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda sahte altın, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

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Aynı kuyumcuya ikinci kez dolandırmaya kalktılar! Sahte altınla suçüstü yakalandılar

İstanbul Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde sahte altınla dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. 15 Temmuz Çarşamba günü İstasyon Mahallesi’ndeki bir kuyumcuya sahte altın verilmeye çalışıldığı ihbarını alan ekipler hemen harekete geçti.

Aynı kuyumcuya ikinci kez dolandırmaya kalktılar! Sahte altınla suçüstü yakalandılar - Resim : 1

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, A.A. (30) ve K.A. (18) isimli şüpheliler üzerlerindeki 8 gram sahte altınla birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Polisin yaptığı geriye dönük araştırmalarda, aynı şüphelilerin 10 Temmuz’da da aynı kuyumcuya giderek 3 adet 1 gramlık sahte altın sattıkları belirlendi.

EV VE ARAÇ ARAMALARINDA ÇOK SAYIDA MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Yakalanan şüphelilerin emniyet güçleri tarafından araçlarında ve evlerinde yapılan aramalarda, dolandırıcılıkta kullanılan malzemelerin yanı sıra ruhsatsız silah ve uyuşturucu maddeye de ulaşıldı. Yapılan aramalarda;

30 adet 1 gramlık sahte altın,

1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya takılı şarjör,

25 adet fişek,

1 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aynı kuyumcuya ikinci kez dolandırmaya kalktılar! Sahte altınla suçüstü yakalandılar - Resim : 2

ŞÜPHELİLER ÜÇ AYRI SUÇLAMAYLA ADLİYEDE

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda gözaltına alınan şüpheliler A.A. ve K.A.’nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kuyumculara sahte altın satan dolandırıcı tutuklandıKuyumculara sahte altın satan dolandırıcı tutuklandı

Şüpheliler;

Nitelikli Dolandırıcılık,

6136 Sayılı Kanuna Muhalefet,

Uyuşturucu Madde Bulundurmak,

suçlarından adliyeye sevk edildi.

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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