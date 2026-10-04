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Halk TV Türkiye Aynı aileye 10 gün arayla 2 büyük acı! Kayıp öğrencinin cesedi bulundu

Aynı aileye 10 gün arayla 2 büyük acı! Kayıp öğrencinin cesedi bulundu

Isparta'da ölü bulunan erkeğin 10 gündür kayıp olan tıp fakültesi 6'ncı sınıf öğrencisi Ramazan Çin (24) olduğu belirlendi. Çin'in annesinin de 23 Eylül'de hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Aynı aileye 10 gün arayla 2 büyük acı! Kayıp öğrencinin cesedi bulundu

Isparta'nın Eğirdir ilçesi Eğirdir Gölü’nün Mezarlık Altı mevkisinde ölü bulunan erkeğin, 10 gündür kayıp olan tıp fakültesi 6'ncı sınıf öğrencisi Ramazan Çin (24) olduğu belirlendi. Ramazan Çin'in annesinin de 23 Eylül'de yaşamını yitirdiği öğrenildi. Kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Aynı aileye 10 gün arayla 2 büyük acı! Kayıp öğrencinin cesedi bulundu - Resim : 1

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Eğirdir Gölü'nün Menderes Mahallesi mezarlık karşısındaki kıyısında meydana geldi. Eğirdir Gölü’nün Mezarlık Altı mevkisinde bir erkek cesedi bulunması üzerine ekipler bölgede çalışma başlattı. İncelemenin ardından ölen kişinin, 10 gündür kayıp olan Ramazan Çin olduğu tespit edildi.

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Aynı aileye 10 gün arayla 2 büyük acı! Kayıp öğrencinin cesedi bulundu - Resim : 3

ANNESİ DE 23 EYLÜL'DE ÖLMÜŞ

Burdur'un Yeşilova ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Çin’in, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi 6'ncı sınıf öğrencisi olduğu belirtildi. Yaklaşık 10 gündür gölde bulunduğu değerlendirilen Çin'in cenazesinin tanınmayacak halde olduğu kaydedildi. Ramazan Çin'in annesinin de 23 Eylül'de yaşamını yitirdiği öğrenildi. Kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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