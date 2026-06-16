AYM Erdoğan'ın ek teşvik yetkisini iptal etti

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'nin başvurusu üzerine, 7419 Sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu’nda yapılan değişiklikler kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tanınan kritik bir yetkiyi iptal etti.

CHP, kanunda yer alan “Endüstri bölgelerinde yer alan yatırımlara ilişkin olarak Cumhurbaşkanınca ek teşvikler belirlenebilir” şeklindeki kuralı yüksek mahkemeye taşımıştı.

AYM ERDOĞAN'IN EK TEŞVİK YETKİSİNİ İPTAL ETTİ

CHP tarafından yapılan başvuruda, Cumhurbaşkanı'na kanunla genel bir çerçeve çizilmeden ve herhangi bir ölçüt belirlenmeden doğrudan teşvik belirleme yetkisi verildiği aktarıldı. Bu durumun keyfî uygulamalara, yatırımcılar arasında ayrımcı muamelelere yol açabileceği ve öngörülebilirliği ortadan kaldıracağı savunuldu.

Ayrıca, ek teşviklerin endüstri bölgelerindeki yatırımcıların mülkiyet hakkı ile teşebbüs özgürlüğüne etki edeceği belirtilerek, Cumhurbaşkanı’na Anayasa’dan kaynaklanmayan bir yetki tanındığı iddia edildi.

Başvuruyu haklı bulan Anayasa Mahkemesi, iptal kararının gerekçesinde söz konusu kuralın yeni teşviklerin konusu, kapsamı ve şartları ile ilgili hiçbir düzenleme içermediğine dikkat çekti. İlkelerin açık, net, anlaşılır ve nesnel şekilde düzenlenmeksizin bu yetkinin verilmesini "hukuki belirlilik ilkesiyle" bağdaşmaz bularak hükmün iptaline karar verdi.

'EK TEŞVİKLERİN HANGİ ŞARTLARLA VERİLDİĞİ BELİRSİZ'

AYM'nin kararında şu ifadelere yer verildi:

"Yeni teşviklerin neler olduğu, hangi şartlarla yatırımcıların bu yeni teşviklerden yararlanacağı, yeni teşviklerden yararlanma ve teşviklerin iptal edilmesi şartları konusunda kuralda ya da farklı bir kanunda herhangi bir belirleme yapılmamıştır. Dolayısıyla Cumhurbaşkanına tanınan yetkinin genel çerçevesi çizilmediği, temel ilke ve esasları belirlenmediği anlaşılmaktadır. Bu suretle kuralın yatırımcılar açısından ek teşviklerden hangi şartlarla yararlanabileceklerini öngörebilmelerine imkân tanımadığı açıktır."

"KARAR 9 AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, kararın ardından kamuoyuna bir duyuru yaptı. Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgiyi paylaştı: