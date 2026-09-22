Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Aylar önce miniciktiler, şimdi uçurumlara meydan okuyorlar: Dev yırtıcılar ilk provalarını yaptı

Aylar önce miniciktiler, şimdi uçurumlara meydan okuyorlar: Dev yırtıcılar ilk provalarını yaptı

Artvin Cehennem Deresi Kanyonu'nda dik kayalıklara yuva kuran kızıl akbaba yavruları, aylar sonra ilk uçuş provasına başladı. Genç yırtıcıların sarp uçurumlarda kanat açarak gökyüzüyle buluşmaya hazırlandığı anlar dronla kaydedildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin

Artvin'in Ardanuç ilçesinde yer alan Cehennem Deresi Kanyonu'ndaki dik kayalıklara yuva kuran kızıl akbaba yavruları ilk uçuş hazırlıklarına başladı. Aylar önce yuvada görüntülenen minik kuşların büyüyerek kanat çırptığı o anlar dron kameralarınca anbean kaydedildi.

Aylar önce miniciktiler, şimdi uçurumlara meydan okuyorlar: Dev yırtıcılar ilk provalarını yaptı - Resim : 1

SARP YAMAÇLARDA UÇUŞ PROVASI

Doğa Koruma ve Milli Parklar personeli Şerafettin Altunsoy, bölgedeki zorlu yaban hayatını havadan mercek altına aldı. Ekiplerin yürüttüğü takip sonucunda sarp uçurumları mesken tutan akbaba ailesinin yeni görüntüleri elde edildi. Yuvalarından çıkan genç yırtıcıların kayalıkların üzerinde kanat açarak ilk uçuş denemelerini yaptığı görüldü.

Aylar önce miniciktiler, şimdi uçurumlara meydan okuyorlar: Dev yırtıcılar ilk provalarını yaptı - Resim : 2

AYLAR SONRA YENİDEN KAYDEDİLDİ

Bölgede yürütülen önceki çalışmalarda henüz küçük birer yavru olan yırtıcıların hızla büyüdüğü saptandı.

Cehennem'in kıyısında, uçurumda yaşıyorlar: Anne akbabanın yavrusunu beslediği anlar kameradaCehennem'in kıyısında, uçurumda yaşıyorlar: Anne akbabanın yavrusunu beslediği anlar kamerada

Gelişim süreçlerini tamamlayarak yetişkin boyutuna ulaşan kuşların gökyüzüyle buluşmaya hazırlandığı dikkat çekti. Yetkililer kanyonun el değmemiş doğal ekosisteminde yaban hayatını izleme çalışmalarını sürdürüyor.

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Artvin Doğa Hayvan
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro