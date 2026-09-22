Aylar önce miniciktiler, şimdi uçurumlara meydan okuyorlar: Dev yırtıcılar ilk provalarını yaptı
Artvin Cehennem Deresi Kanyonu'nda dik kayalıklara yuva kuran kızıl akbaba yavruları, aylar sonra ilk uçuş provasına başladı. Genç yırtıcıların sarp uçurumlarda kanat açarak gökyüzüyle buluşmaya hazırlandığı anlar dronla kaydedildi.
Artvin'in Ardanuç ilçesinde yer alan Cehennem Deresi Kanyonu'ndaki dik kayalıklara yuva kuran kızıl akbaba yavruları ilk uçuş hazırlıklarına başladı. Aylar önce yuvada görüntülenen minik kuşların büyüyerek kanat çırptığı o anlar dron kameralarınca anbean kaydedildi.
SARP YAMAÇLARDA UÇUŞ PROVASI
Doğa Koruma ve Milli Parklar personeli Şerafettin Altunsoy, bölgedeki zorlu yaban hayatını havadan mercek altına aldı. Ekiplerin yürüttüğü takip sonucunda sarp uçurumları mesken tutan akbaba ailesinin yeni görüntüleri elde edildi. Yuvalarından çıkan genç yırtıcıların kayalıkların üzerinde kanat açarak ilk uçuş denemelerini yaptığı görüldü.
AYLAR SONRA YENİDEN KAYDEDİLDİ
Bölgede yürütülen önceki çalışmalarda henüz küçük birer yavru olan yırtıcıların hızla büyüdüğü saptandı.
Gelişim süreçlerini tamamlayarak yetişkin boyutuna ulaşan kuşların gökyüzüyle buluşmaya hazırlandığı dikkat çekti. Yetkililer kanyonun el değmemiş doğal ekosisteminde yaban hayatını izleme çalışmalarını sürdürüyor.
(DHA)