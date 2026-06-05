Ayhan Bora Kaplan'dan 'buluntu telefon' savunması: Bu dosya yüzünden kriptoloji uzmanı oldum

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin istinafın bozma kararının ardından yeniden görülen davada savunma yapan tutuklu sanık Kaplan, dosyadaki "buluntu telefon" üzerinden yürütülen değerlendirmelere tepki gösterdi. Kaplan, "Bu dosya yüzünden kriptoloji uzmanı oldum" dedi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülen 76 sanıklı Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasına çarpıcı beyanlarla devam edildi. İstinaf mahkemesinin bozma kararının ardından operasyonu yöneten emniyet mensupları, Kaplan’ın avukatları ve "M7" kod adlı firari gizli tanık Serdar Sertçelik’in dosyalarının birleştirildiği duruşmaya, tutuklu yargılanan Ayhan Bora Kaplan salondan, Sertçelik ise SEGBİS sistemiyle katıldı.

"ESKİ MAHKEME BAŞKANI POLİSLERLE İLETİŞİM HALİNDEYDİ"

Savunmasına devam eden Ayhan Bora Kaplan, ilk yargılamadaki mahkeme başkanının kendisini dinlemediğini ve hükmün en başından beri belli olduğunu iddia etti. Dosyanın tamamen kurgudan ibaret olduğunu öne süren Kaplan, şu ifadeleri kullandı:

"Eski mahkeme başkanı, müşteki sanık olan polislerle iletişim halindeydi ve yargılama buna göre şekillendirildi. Bu dosyayı isimleri değiştirerek iki hukuk öğrencisine verin, yemin ederim buradan ceza çıkmaz."

WhatsApp yazışmalarında yüzlerce sahte delil olduğunu savunan Kaplan, yargılanan polislerin sadece "görevi kötüye kullanma" ve "resmi belgede sahtecilik" gibi suçlardan yargılanmasına tepki gösterdi ve bu yazışmaların mahkeme huzurunda okunarak ek savunma hakkı verilmesini talep etti.

"BEN DE BİR TELEFON YAPTIRIP GETİREYİM"

"Buluntu telefon" ve bu telefona ait bilirkişi raporu hakkında da konuşan Kaplan, siber suçlar biriminin manipülasyon tespit edememesinin, delillerin gerçek olduğu anlamına gelmediğini iddia etti. Avukatı Duran Göçer’in mahkemede gözler önünde mesajların nasıl değiştirilebildiğini yapay bir telefonla kanıtladığını belirten Kaplan, mahkeme heyetine seslendi:

"Sanık polisler iftira attılar, Allah ayaklarına doladı. Buluntu telefonun alt bilgisine bile ulaşamamışlar. Başkanım, izin verin ben de dışarıda sahte içerikli bir telefon yaptırıp getireyim, inanıyorum ki tüm haberlerde manşet olur. Bu dosya yüzünden bilirkişi, hukukçu, hatta kriptoloji uzmanı oldum."

"İDDİANAME YOK HÜKMÜNDEDİR"

Buluntu telefondaki içeriklerin "M.Ö." isimli şahıs tarafından organize edildiğini öne süren ve bu kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep eden Kaplan, "Siber suçların manipülasyon bulamaması, sahtecilik yapılmadığını göstermez. Çünkü bu kurguyu yapanlar, siber polisin hangi programları kullandığını ve o programların neyi tespit edemeyeceğini çok iyi biliyor. Polislerin kurguladığı bu sahte telefon üzerinden hazırlanan iddianame yok hükmündedir" dedi.

Duruşma, sanık beyanlarının alınmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi. (ANKA)