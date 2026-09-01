Aydın'da minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Aydın'dan Muğla istikametine gitmekte olan Serkan Türkeş yönetimindeki 09 LC 717 plakalı motosiklet, Çine ilçesine bağlı Eskiçine Mahallesi Kavşağı'nda N.L. idaresindeki 09 AKJ 005 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 43 yaşındaki motosiklet sürücüsünün kazanın yaşandığı yerde hayatını kaybettiği belirlendi.

ÇİNE'DE MİNİBÜS İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde motosiklet sürücüsü Serkan Türkeş'in hayatını kaybettiğini belirledi.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Serkan Türkeş'in cansız bedeni, olay yeri incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırılmak üzere hazırlandı. Jandarma ekipleri, kazanın oluş şekli ve sorumluluk konusunda inceleme başlattı.

(AA)