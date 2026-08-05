Aydın'da feci kaza: Devrilen kamyonette 3 kişi öldü

Aydın'ın Karacasu ilçesine bağlı Karacasu-Geyre kara yolunda akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 28 yaşındaki İlker Bozdereli idaresindeki 09 AJP 529 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek devrildi.

KARACASU-GEYRE YOLUNDA DEVRİLME

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kamyonet sürücüsü İlker Bozdereli'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI, İKİSİ KURTARILAMADI

Kazada yaralanan aynı araçtaki 39 yaşındaki Ali Oyuklu ve 37 yaşındaki kardeşi Mehmet Oyuklu, ambulanslarla Karacasu ve Nazilli'deki hastanelere kaldırıldı. Ancak Ali Oyuklu, kaldırıldığı Karacasu Devlet Hastanesi'nde, Mehmet Oyuklu ise Nazilli Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili olarak polis ve jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer, kamyonetin karşı şeride geçme ve devrilme nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

(AA)