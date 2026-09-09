Aydın'da eski ilçe başkanı evinde silahla vurulmuş halde bulundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Yeniden Refah Partisi'nin eski Nazilli İlçe Başkanı ve iş insanı A.İ. silahla ağır yaralandı.

Önceki gece Yıldıztepe Mahallesi'ndeki evden gelen silah sesi üzerine A.İ.'nin komşuları ve yakınları durumu fark ederek eve girdi. İçeri giren yakınları, A.İ.'yi kanlar içerisinde yerde buldu. Aydın Denge Gazetesi'nin haberine göre ihbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralı iş insanına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

DURUMU KRİTİK

Hastaneye kaldırılan A.İ., yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Doktorlar tarafından sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilirken, polis ekipleri olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Olayın bir kaza mı, intihar girişimi mi yoksa başka bir sebepten mi kaynaklandığı, güvenlik güçleri ve olay yeri inceleme ekiplerinin yapacağı detaylı araştırmalar sonucunda netlik kazanacak.