Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Aydın'da eski ilçe başkanı evinde silahla vurulmuş halde bulundu

Aydın'da eski ilçe başkanı evinde silahla vurulmuş halde bulundu

Yeniden Refah Partisi'nin eski Nazilli İlçe Başkanı ve iş insanı A.İ., evinde başından vurulmuş halde bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Aydın'da eski ilçe başkanı evinde silahla vurulmuş halde bulundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Yeniden Refah Partisi'nin eski Nazilli İlçe Başkanı ve iş insanı A.İ. silahla ağır yaralandı.

Önceki gece Yıldıztepe Mahallesi'ndeki evden gelen silah sesi üzerine A.İ.'nin komşuları ve yakınları durumu fark ederek eve girdi. İçeri giren yakınları, A.İ.'yi kanlar içerisinde yerde buldu. Aydın Denge Gazetesi'nin haberine göre ihbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralı iş insanına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Aydın'da eski ilçe başkanı evinde silahla vurulmuş halde bulundu - Resim : 1

DURUMU KRİTİK

Hastaneye kaldırılan A.İ., yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Doktorlar tarafından sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilirken, polis ekipleri olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Boyun kütletme faciasında yeni detay: Kardeşinin gözleri önünde can vermiş! O anları tek tek anlattıBoyun kütletme faciasında yeni detay: Kardeşinin gözleri önünde can vermiş! O anları tek tek anlattı

Olayın bir kaza mı, intihar girişimi mi yoksa başka bir sebepten mi kaynaklandığı, güvenlik güçleri ve olay yeri inceleme ekiplerinin yapacağı detaylı araştırmalar sonucunda netlik kazanacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Aydın Yeniden Refah Partisi
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro