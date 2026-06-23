Aydın'da 3.9 büyüklüğünde deprem
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre Aydın’ın Germencik ilçesinde 3.9 büyüklüğünde ve yerin 7.3 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Aydın'ın Germencik ilçesinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD tarafından paylaşılan resmi verilere göre, sarsıntının büyüklüğü 3.9 olarak ölçüldü.
Aydın'da gerçekleşen depremin saati 14:04 olarak açıklandı. AFAD verilerine göre depremin merkez üssü Germencik ilçesi olarak belirlendi.
DEPREMİN DERİNLİĞİ 7.3 KİLOMETRE
AFAD, depremin yerin 7.3 km kilometre derinliğinde meydana geldiğini bildirdi.
Depremle ilgili koordinat ve zaman bilgileri şu şekilde paylaşıldı:
Büyüklük: 3.9
Yer: Germencik (Aydın)
Tarih: 23-06-2026
Saat: 14:04:35 TSİ
Derinlik: 7.3 km
Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan veriler ise şu şekilde:
Büyüklük: 3.8
Yer: Hıdırbeyli - Germencik (Aydın)
Tarih: 23-06-2026
Saat: 14:04:35 TSİ
Derinlik: 7.6 km
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi