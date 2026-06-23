Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Aydın'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Aydın'da 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD tarafından paylaşılan verilere göre Aydın’ın Germencik ilçesinde 3.9 büyüklüğünde ve yerin 7.3 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Aydın'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Aydın'ın Germencik ilçesinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD tarafından paylaşılan resmi verilere göre, sarsıntının büyüklüğü 3.9 olarak ölçüldü.

Aydın'da gerçekleşen depremin saati 14:04 olarak açıklandı. AFAD verilerine göre depremin merkez üssü Germencik ilçesi olarak belirlendi.

DEPREMİN DERİNLİĞİ 7.3 KİLOMETRE

AFAD, depremin yerin 7.3 km kilometre derinliğinde meydana geldiğini bildirdi.

Depremle ilgili koordinat ve zaman bilgileri şu şekilde paylaşıldı:

Büyüklük: 3.9

Yer: Germencik (Aydın)

Tarih: 23-06-2026

Saat: 14:04:35 TSİ

Derinlik: 7.3 km

Aydın'da 3.9 büyüklüğünde deprem - Resim : 1

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan veriler ise şu şekilde:

Büyüklük: 3.8

Yer: Hıdırbeyli - Germencik (Aydın)

Tarih: 23-06-2026

Saat: 14:04:35 TSİ

Derinlik: 7.6 km

Aydın'da 3.9 büyüklüğünde deprem - Resim : 2

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Deprem Aydın AFAD
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro