Aydın'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Aydın'ın Germencik ilçesinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD tarafından paylaşılan resmi verilere göre, sarsıntının büyüklüğü 3.9 olarak ölçüldü.

Aydın'da gerçekleşen depremin saati 14:04 olarak açıklandı. AFAD verilerine göre depremin merkez üssü Germencik ilçesi olarak belirlendi.

DEPREMİN DERİNLİĞİ 7.3 KİLOMETRE

AFAD, depremin yerin 7.3 km kilometre derinliğinde meydana geldiğini bildirdi.

Depremle ilgili koordinat ve zaman bilgileri şu şekilde paylaşıldı:

Büyüklük: 3.9

Yer: Germencik (Aydın)

Tarih: 23-06-2026

Saat: 14:04:35 TSİ

Derinlik: 7.3 km

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan veriler ise şu şekilde:

Büyüklük: 3.8

Yer: Hıdırbeyli - Germencik (Aydın)

Tarih: 23-06-2026

Saat: 14:04:35 TSİ

Derinlik: 7.6 km