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Halk TV Türkiye Aydın alevlere teslim! Belediye başkanından "su takviyesi" çağrısı

Aydın alevlere teslim! Belediye başkanından "su takviyesi" çağrısı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde tarım arazisinde yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, "Tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum. Su takviyesine ihtiyacımız var" dedi.

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Aydın alevlere teslim! Belediye başkanından "su takviyesi" çağrısı
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesine bağlı Yazıköy Mahallesi yakınlarındaki zeytinlikte, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.

İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına 3 uçak ve 4 helikopter ile havadan, 15 arazöz, 5 su tankeri ve 2 dozer ile karadan müdahale sürüyor.

Aydın alevlere teslim! Belediye başkanından "su takviyesi" çağrısı - Resim : 1

EKİP SAYISI ARTIRILDI

Bozdoğan ilçesi Yazıkent Mahallesi'ndeki tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Aydın alevlere teslim! Belediye başkanından "su takviyesi" çağrısı - Resim : 2

Yangına müdahale eden ekip sayısı artırıldı. Uçak sayısı 6'ya, helikopter sayısı ise 8'e çıktı. Kara ekiplerinin de sayısı artırılırken, yangına müdahale sürüyor. (DHA)

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BELEDİYE BAŞKANINDAN ÇAĞRI

Kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına itfaiye, orman ekipleri ve belediye ekipleri yoğun şekilde müdahale ederken, Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel'de bölgeden açıklamalarda bulundu.

Aydın alevlere teslim! Belediye başkanından "su takviyesi" çağrısı - Resim : 4

"SU TAKVİYESİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Yangının kontrol altına alınması için tüm imkanların seferber edildiğini belirten Özel, vatandaşlardan da destek istedi. Özellikle su takviyesine ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Başkan, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum. Su takviyesine ihtiyacımız var. Çevre belediyelerimizi de aradık, onlar da ekipleriyle birlikte yardıma geliyor. Yangının büyümemesi için su desteği büyük önem taşıyor. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun. Allah beterinden korusun."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Aydın Yangın
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