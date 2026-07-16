Ayasofya'da yüksek sesle İncil okuyan iki turist gözaltına alındı
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ziyaret bölümünde yüksek sesle "İncil" okuduğu iddia edilen 2 turist gözaltına alındı.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Temmuz tarihinde Ayasofya-i Kebir Camii'nin ziyaretçilere açık bölümünde iki turistin yüksek sesle İncil okuduğunu belirledi.
GÖZALTINA ALINDILAR
Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, turistik amaçla Türkiye'de bulundukları belirlenen 32 yaşındaki I.F. ile 36 yaşındaki V.F.'yi gözaltına aldı.
TURİSTLER HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
Yapılan incelemelerin ardından iki turist hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı. Turistler, İl Göç İdaresine teslim edildi.
Olayla ilgili yürütülen idari ve adli işlemlerin ilgili kurumlar tarafından sürdürüldüğü öğrenildi. Yetkililer, olayın tüm yönleriyle incelendiğini ve gerekli hukuki sürecin devam ettiğini bildirdi. (AA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi