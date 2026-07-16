Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Ayasofya'da yüksek sesle İncil okuyan iki turist gözaltına alındı

Ayasofya'da yüksek sesle İncil okuyan iki turist gözaltına alındı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ziyaret bölümünde yüksek sesle "İncil" okuduğu iddia edilen 2 turist gözaltına alındı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Ayasofya'da yüksek sesle İncil okuyan iki turist gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Temmuz tarihinde Ayasofya-i Kebir Camii'nin ziyaretçilere açık bölümünde iki turistin yüksek sesle İncil okuduğunu belirledi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, turistik amaçla Türkiye'de bulundukları belirlenen 32 yaşındaki I.F. ile 36 yaşındaki V.F.'yi gözaltına aldı.

Ayasofya'da yüksek sesle İncil okuyan iki turist gözaltına alındı - Resim : 1

Ayasofya'daki bayrak provokasyonunda 2 yabancı serbest bırakıldıAyasofya'daki bayrak provokasyonunda 2 yabancı serbest bırakıldı

TURİSTLER HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Yapılan incelemelerin ardından iki turist hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı. Turistler, İl Göç İdaresine teslim edildi.

Olayla ilgili yürütülen idari ve adli işlemlerin ilgili kurumlar tarafından sürdürüldüğü öğrenildi. Yetkililer, olayın tüm yönleriyle incelendiğini ve gerekli hukuki sürecin devam ettiğini bildirdi. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ayasofya Cami Turist Gözaltı
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro