Ayasofya'da yüksek sesle İncil okuyan iki turist gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Temmuz tarihinde Ayasofya-i Kebir Camii'nin ziyaretçilere açık bölümünde iki turistin yüksek sesle İncil okuduğunu belirledi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, turistik amaçla Türkiye'de bulundukları belirlenen 32 yaşındaki I.F. ile 36 yaşındaki V.F.'yi gözaltına aldı.

TURİSTLER HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Yapılan incelemelerin ardından iki turist hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı. Turistler, İl Göç İdaresine teslim edildi.

Olayla ilgili yürütülen idari ve adli işlemlerin ilgili kurumlar tarafından sürdürüldüğü öğrenildi. Yetkililer, olayın tüm yönleriyle incelendiğini ve gerekli hukuki sürecin devam ettiğini bildirdi. (AA)