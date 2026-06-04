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Halk TV Türkiye Avukatlara çifte gelişme: E-Duruşma kapsamı genişledi, İstanbul'a yeni daireler kuruluyor

Avukatlara çifte gelişme: E-Duruşma kapsamı genişledi, İstanbul'a yeni daireler kuruluyor

Yargıdaki yeni dijitalleşme adımlarıyla birlikte avukatlar, istinaf ve ön inceleme duruşmalarına artık ofislerinden e-duruşma yoluyla katılabilecek. Ayrıca İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne iki yeni iş dairesi kuruluyor.

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Avukatlara çifte gelişme: E-Duruşma kapsamı genişledi, İstanbul'a yeni daireler kuruluyor

Ankara Hakimevi'nde gerçekleştirilen istişare toplantısında Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından paylaşılan bilgilere göre, e-duruşma uygulamasının alanı genişletilerek avukatların kullanımına yönelik yeni yasal düzenlemeler hayata geçirildi. Ayrıca, İstanbul'daki mahkeme ve daire sayılarında önemli bir artışa gidileceği duyuruldu.

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İSTİNAF VE ÖN İNCELEME DURUŞMALARINDA E-DURUŞMA DÖNEMİ

Mevcut e-duruşma sisteminin kapsamı avukatlar için genişletildi. Tamamlanan yasal düzenlemeyle birlikte avukatlar artık Bölge Adliye Mahkemelerindeki (İstinaf) duruşmalara ve ön inceleme duruşmalarına, fiziki olarak adliyeye gitmek durumunda kalmadan, doğrudan e-duruşma altyapısı üzerinden katılım sağlayabilecek.

Avukatlara çifte gelişme: E-Duruşma kapsamı genişledi, İstanbul'a yeni daireler kuruluyor - Resim : 2

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ'NE 2 YENİ İŞ DAİRESİ KURULUYOR

Bakan Gürlek tarafından paylaşılan bilgilere göre, yargısal işleyişe dair yeni yapısal değişiklikler de planlanıyor. Haziran ayı içerisinde yayımlanacak olan Hakimler ve Savcılar yaz kararnamesiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi bünyesinde faaliyet gösteren 6 istinaf dairesine ek olarak 2 yeni iş dairesi daha kurulacak.

Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki toplam daire ve mahkeme sayıları genel hatlarıyla artırılacak.
Bu yapısal genişlemeye paralel olarak, İstanbul'da görev yapacak hakim ve savcı kadrolarında da sayısal artışa gidilecek. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Duruşma Mahkeme
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