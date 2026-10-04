Avukat Hakları Grubu'ndan Mehmet Pehlivan tepkisi: İşkenceye derhal son verilmeli

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, 16 aydır tutuklu olduğu Çorlu Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'ndan önceki gece 02.00'de apar topar Kandıra 1 No'lu F Tipi Cezaevi'ne nakledildi.

Mehmet Pehlivan’ın İBB davasının her gün görülen duruşmalarına katılması için Kandıra - Silivri arasında cezaevi aracında günde 460 km yol yapmak zorunda kalacak.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Sevenleri ve meslektaşlarının tutukluluğunun ilk gününden bu yana cezaevi ziyaretleriyle yalnız bırakmadığı ve kendisine verilen desteğin hiç azalmadığı Pehlivan’ın yargılamalar devam ederken başka bir ildeki cezaevine nakli, hukukçular ve kamuoyu nezdinde büyük tepkiye yol açtı.

"KARŞILAŞTIĞIMIZ SON GELİŞME KABUL EDİLEMEZ"

24 - 25 Ekim’de gerçekleşecek İstanbul Barosu Genel Kurulunda Avukat Hakları Grubu (AGH) tarafından baro yönetim kuruluna aday gösterilen Av. Mehmet Pehlivan’a yöneltilen hukuksuzluğu “zulüm” olarak niteleyen AHG Sözcüsü Av. M. Turgay Bilge “Mesleğini ifa ettiği için özgürlüğünden mahrum bırakılan meslektaşımızı, meslek onurumuzun, savunmanın bağımsızlığı ve dayanışmamızın göstergesi olarak, İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda yönetim kurulu üye adayımız olarak duyurmuş ve tüm diğer seçim gruplarını aynı tavrı göstermeye çağırmıştık. Mehmet Pehlivan’a karşı başından itibaren hukuksuzlukla yürütülen tutukluluk sürecinin sonlanmasını beklerken, karşılaştığımız son gelişme kabul edilemez. Başta Türkiye Barolar Birliği olmak üzere İstanbul Barosunu ve tüm avukatları ortak ve ciddi bir tepki göstermeye davet ediyoruz.” dedi.

"MEHMET PEHLİVAN'A YÖNELİK İŞKENCEYE DERHAL SON VERİLMELİ"

Geçtiğimiz günlerde Mehmet Pehlivan’ı Çorlu Kuyu Tipi Cezaevi’nde ziyaret eden AHG’nin İstanbul Barosu Başkan Adayı Av. Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu ise, her duruşma günü nakil aracıyla saatlerce ve yüzlerce kilometre yol yaptırılan, uykusuz ve bitkin halde duruşmaya çıkarılan bir sanığın sağlıklı ve hukuka uygun bir savunma yapamayacağına dikkat çekerek, “Bu uygulama, Anayasanın 17. ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 3. maddelerinde güvence altına alınan işkence ve kötü muamele yasağını, aynı zamanda adil yargılanma hakkını açıkça ihlal etmektedir. Av. Mehmet Pehlivan'a yönelik işkenceye derhal son verilmeli, bu ve ülke genelinde yargılamayı hukukun dışına iten keyfi tutuklama uygulamalarından derhal vazgeçilmelidir.” dedi.