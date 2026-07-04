Avrupa'daki 100'ü aşkın sanatçı ve yazardan Deniz Göktaş için ortak çağrı

Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan 100'ü aşkın yazar, gazeteci, karikatürist ve sanatçı, tutuklanan komedyen Deniz Göktaş'ın serbest bırakılması talebiyle ortak bir açıklama yayımladı.

İmzacılar arasında Almanya'nın ilk Türk kökenli kabare sanatçısı Şinasi Dikmen, sanatçı Ferhat Tunç, rapçi Ezhel, tiyatrocular Atilla Cansever, İbrahim Yarar, Şaban Ol ve Hilal Nesin'in yanı sıra çok sayıda gazeteci, yazar, şair ve karikatürist yer aldı.

Ortak açıklamada, düşünce ve ifade özgürlüğü ile mizahın demokratik toplumların vazgeçilmez değerleri olduğu belirtilerek, sanatçıların eleştirel ve mizahi ifadeleri nedeniyle cezalandırılmasının hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığı savunuldu.

Açıklamada, "Eleştiri, mizah ve sanat demokratik toplumlarda cezalandırılması gereken değil, korunması gereken alanlardır." ifadelerine yer verildi.

"TUTUKLAMA KARARI YENİDEN DEĞERLENDİRİLMELİ"

İmzacılar, Deniz Göktaş hakkında verilen tutuklama kararının ifade özgürlüğü açısından kaygı verici olduğunu belirterek, kararın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesi çerçevesinde yeniden değerlendirilmesini istedi.

Ortak açıklamada, demokratik kamuoyu ifade özgürlüğüne, hukukun üstünlüğüne ve adil yargılanma hakkına sahip çıkmaya çağrılırken, "Özgür bir toplumun eleştiri ve mizahla barışık bir toplum olduğuna inanıyoruz." denildi.

"ÖZGÜR DÜŞÜNCENİN EGEMEN OLDUĞU NEŞELİ BİR GELECEK DİLİYORUZ"

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Susmayan mizah, susturulamayan düşüncedir.

Dünyaya mal olmuş bir halk filozofu ve mizah ustası olan Nasrettin Hoca’yı yetiştiren, Nasrettin Hoca ve Bektaşi fıkralarıyla kıvrak zekasını ve hoşgörüsünü sergileyen, Mevlana gibi bir hoşgörü sembolünün filizlendiği, Karagöz ile Hacivat'ın doğduğu, Anadolu’da sanatçılar ve mizahçılar cezai yaptırım korkusu olmadan kendilerini özgürce ifade edebilmelidir.

Bu nedenle, Osmanlı'da Diyojen (1870) ile modern yazılı mizahın kurumsallaştığı bir kültürün mirasçıları olarak tüm demokratik kamuoyunu; ifade özgürlüğüne, hukukun üstünlüğüne ve adil yargılanma hakkına sahip çıkmaya davet ediyor, Deniz Göktaş hakkında verilen tutuklama kararını, ifade özgürlüğü açısından kaygı verici buluyor ve kınıyoruz.

Özgür bir toplumun, eleştiri ve mizahla barışık bir toplum olduğuna olan inancımızı yineliyor; Kararın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. maddesi ışığında yeniden değerlendirilmesini talep ediyoruz.

Son gösterisinde kullandığı bazı mizahi ifadeler gerekçe gösterilerek “Cumhurbaşkanına hakaret" ve "dini değerleri alenen aşağılama" suçlamalarıyla tutuklanan Göktaş’ın temel hak ve özgürlükler çerçevesinde hemen salıverilmesini bekliyor, kutuplaşmanın yerini tekrar barışa ve hoşgörüye bıraktığı, özgür düşüncenin egemen olduğu neşeli bir gelecek diliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz."

1-İbrahim Yarar (Tiyatro Yönetmeni- Hollanda)

2- Erdinç Utku (Mizah Yazarı ve Tiyatro Yönetmeni - Belçika)

3- Aşık Şahturna (Halk Ozanı- Aktivist)

4- Ezhel (Rapçi - Almanya)

5- Doğan Özgüden (Gazeteci, Yazar - Belçika)

6- İnci Tuğsavul (Gazeteci, Yazar - Belçika)

7- Can Dündar (Gazeteci Yazar - Almanya)

8- Ozan Şiar (Yazar- Sanatçı, Şair ve Gazeteci - Almanya)

9- Haydar Eroğlu (Şair - Hollanda)

10- İsmail Doğan (Karikatürist - Belçika)

11- Birol Kılıç (Yayıncı Yazar - Avusturya)

12- Gürsel Köksal (Gazeteci Yazar - Almanya)

13- Attilla Keskin (Yazar- Almanya)

14- Erdoğan Karayel (Karikatürist - Almanya)

15- Ali Cabbar (Sanatçı ve Yazar - Belçika)

16- Nihat Kemal Ateş (Şair - Belçika)

17- Tanar Çatalpınar (Sanatçı - Belçika)

18- Sibel Dinçer (Tiyatrocu Müzisyen - Belçika)

19- Atilla Cansever ( Theater Ulüm Tiyatro Yönetmeni - Almanya)

20- Mehmet Tanlı (Gazeteci - Almanya)

21- Mehmet Emin Alkanlar (Gazeteci-Hollanda)

22- Adil Yiğit, (Gazeteci - Almanya)

23- Süheyla Kaplan (Gazeteci - Almanya)

24-Ufuk Evlâ Bostan (Gazeteci - Almanya)

25- Ali Bağseven (Sanat Organizatörü - Belçika)

26- Doç.Dr. Hıdır Eren Çelik (Yazar - Almanya)

27- Murat Çakır (Yazar - Almanya)

28- Murat Saydam (Şair Yazar Radyo Programcısı - Belçika)

29- Selçuk Şahin Polat (Yazar - Almanya)

30- Ferman F. Karayığit (Tiyatro Yönetmeni - Almanya)

31- Kasım Palabıyık (Tiyatro Oyuncusu - Almanya)

32-Leyla Dönmez Suveren ( Ressam - Almanya)

33-Ali Temiz (Müzisyen - Almanya)

34- Nida Sevindik (Oyuncu - Almanya)

35- Meryem Ağgül (Oyuncu - Almanya)

36- Nuhmettin Karagül (Tiyatro Grubu Yöneticisi - Almanya)

37- Serpil Yıldız ( Oyuncu - Almanya)

38- Pakize Palabıyık ( (Tiyatro Grubu Yöneticisi - Almanya)

39- Maviṣ Güneșer (Müzisyen - Almanya)

40- Reyhan Kuyumcu (Yönetmen - Almanya)

41- Fatma Çiftçi (Oyuncu- Almanya)

42- Gülşure Keskin (Müzisyen - Almanya)

43- Taner Tanrıverdi (Müzisyen - Almanya)

44- Orhan Çelik (Yazar- Almanya)

45- Ümmü Yılmaz (Oyuncu - Fransa)

46- Nurcan Keskin (Tiyatrocu - Almanya)

47- Mehmet Esatoğlu (Tiyatro Yönetmeni- Almanya/Türkiye)

48- Sevim Tarhan (Șair/Yazar - Almanya)

49- Ali Riza Korkut (Tiyatrocu/Eğitmen - Almanya)

50- Erdal Boyoğlu (Yazar- Almanya)

51- Ali Haydar NERGİS (Gazeteci - İsveç)

52- Faruk Eskioğlu (Gazeteci Yazar - İngiltere)

53- İbrahim Eroğlu (Yazar/Şair - Hollanda)

54- Yalçın Baykul (Yazar - Almanya)

55- Arif Bektas (Gazeteci - İngiltere)

56- Hasan Boz (Gazeteci Yazar - İngiltere)

57- Sedat SARICI (Müzisyen Yazar - İngiltere)

58- Fergül Yücel (Heykeltraş Yazar - İngiltere)

59- Nevzat Çopur (Ressam - Belçika)

60- Kadir Kankılıç ( Besteci Müzisyen - Belçika)

61- Cemal Bozoğlu ( Gazeteci - Almanya)

62- Mevlüt Asar (Yazar - Almanya)

63- Prof. de. H. Neşe Özgen (Yazar - Almanya)

64-Zeki Rüzgar ( Gazeteci - Almanya)

65- Cem Duman (Yayıncı-Yazar-Hollanda)

66- Medine Durmann (Gazeteci - Almanya)

67- Aslı Filiz (Ressam -Almanya)

68- Kazım Gündoğan (Araştırmacı Yazar - Almanya)

69- Ozan Emekçi (Halk Ozanı - Almanya)

70- Ümit Kaya (Şair Müzisyen - Almanca)

71- Şükrü Yıldız (Gazeteci - Almanya)

72- Kenan Taşkesen (Tiyatrocu - Almanya)

73- Zerrin Buğday ( Müzisyen - Almanya)

74- Yaşar Kahraman ( Müzisyen - Almanya)

75- Seher Yeğin (Yazar - Almanya)

76- Ferhat Tunç (Sanatçı - Almanya)

77- Hasan Hayri Ateş (Yazar - Almanya)

78- Yaşar Kahraman ( Müzisyen - Almanya)

79- Seher Yeğin (Yazar - Almanya)

80- İlhan Atasoy (Kabarettist ve yazar - Almanya )

81- Canan Kayışlı (Yazar- Almanya)

82- Kazım Cumert (Yazar- Hollanda)

83- Cemal Akça (Yazar, Fotoğraf Sanatçısı- Hollanda)

84- Ahmet Sefa (Yazar- Hollanda)

85- Aytekin Kılıç (Saz Sanatçısı- Belçika)

86- Kamil Aydemir (Şair- Hollanda)

87- Bülent Kaya (Yazar - İsviçre)

88- Agop Yıldız (Halk Ozanı- Hollanda)

89- Sırrı Ayhan (Yazar- Almanya)

90- Serap Varan (Şair- Hollanda)

91- Cahide Özer (Şair- Almanya)

92- Gani Cansever (Şair Halk Ozanı- Almanya)

93- Ali Yıldırım (Yazar, Sanatçı- Hollanda)

94- Sabri Varan (Yazar Fotoğraf Sanatçısı - Almanya)

95- Yaşar Çiçekdemir (Yazar- Hollanda)

96- Murat Tuncel (Yazar Gazeteci- Hollanda)

97- Ali Gümüş (Şair- Hollanda)

98- İrfan Erdoğan (Yazar- Almanya)

99- Halit Umar (Yazar, Şair- Hollanda)

100- Hilal Nesin (Tiyatrocu ve Yazar - Fransa)

101- Şinasi Dikmen (Kabarettist ve yazar - Almanya)

102- Şaban Ol (Tiyatro Yönetmeni ve Yazar - Hollanda)

103- Hıdır Murat Doğan (Sanatçı Yazar - Almanya)