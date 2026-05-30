Avrupa ve Dünya'nın en iyi plajlarından seçildi: İki dağ yarıldı, ortasından cennet çıktı
Antalya'nın Kaş ilçesindeki Kaputaş Plajı, European Best Destinations'ın "Avrupa'nın En İyi Plajları 2026" listesinde 9. sıraya yerleşti. Türkiye'den listeye giren tek plaj olan Kaputaş, daha önce dünyanın en iyi 50 plajı sıralamasında da 29. olmuştu
European Best Destinations her yıl ülke başına 10 plajlık bir ön seçki oluşturuyor. Doğal güzellik, erişilebilirlik, hizmet kalitesi ve genel atmosfer kriterlerine göre hazırlanan bu liste 30 plajlık kısa listeye daraltılıyor. Nihai sıralamayı uluslararası gezginlerden oluşan bir jüri belirliyor. 2026 listesinde Kaputaş 9. sıraya yerleşerek Türkiye'den listeye giren tek plaj oldu.
Listenin zirvesinde Portekiz'in güneybatısındaki Costa Vicentina kıyısında yer alan Praia de Monte Clerigo bulunuyor. İkinci sırada Yunanistan'ın Antipaksos Adası'ndaki Voutoumi, üçüncü sırada yine Yunanistan'dan Kefalonya'daki Fteri Plajı yer alıyor.
Kaputaş, Kaş ile Kalkan arasında, iki dağın yarılmasıyla oluşmuş bir kanyonun denize ulaştığı noktada yer alan doğal bir kanyon ağzı plajı. Kireçtaşı kayalıklarının binlerce yıl boyunca erozyona uğramasıyla şekillenmiş bu yapı, herhangi bir yapay müdahale görmeden doğal halini koruyor.
Plajı özel kılan en belirgin özelliği turkuaz rengi. Deniz altındaki doğal su kaynakları ile dağlardan gelen saf suyun buluşması, denize kendine özgü bir renk veriyor. Açıkta lacivert, yaklaştıkça mavi, kıyıda ise turkuaz tonlarına dönen su, zaman zaman yeşilin farklı tonlarını da yansıtıyor.
Kaputaş'a ulaşmak için karayolundan 187 basamaklı merdivenleri inmek gerekiyor. Merdivenlerden inerken plajın panoramik manzarası eşlik ediyor. Kaş merkezden 20, Kalkan'dan 7 kilometre uzaklıktaki plaj, birinci derece doğal sit alanı statüsünde koruma altında bulunuyor. 2015 yılında mesire yeri olarak tescillenen plajın girişi ücretsiz.
Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Mustafa Erman Günay, yol yapımı sırasında can kayıplarının yaşandığını ve meşakkatli bir sürecin ardından bölgenin ulaşılabilir hale getirildiğini hatırlattı. 1960'lı ve 1970'li yıllarda D400 karayolunun yapılması, Kaputaş'ın daha geniş kitleler tarafından keşfedilmesini sağladı.
Kaputaş, Avrupa listesinden önce nisanda yayımlanan "Dünyanın En İyi 50 Plajı 2026" sıralamasında da 29. olmuştu. 1000'den fazla seyahat yazarı, influencer ve turizm profesyonelinin oylarıyla belirlenen bu listede doğallık, su berraklığı, kalabalık seviyesi ve manzara kalitesi değerlendirme kriterleri arasında yer aldı.
Kaputaş'ın yanı sıra Kaş ilçesinde plajın hemen yakınındaki Mavi Mağara da tekne turlarıyla ziyaret edilen önemli bir nokta. Güneş ışıklarının deniz dibinden yansıyarak mağaranın içine girmesiyle oluşan mavi fosforlu renk, bölgenin en çarpıcı doğal görüntülerinden biri.
Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Günay, Kaputaş'ın Kaş'ın dünyaya açılan yüzü haline geldiğini söyledi. Günay, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçede yaklaşık bir haftadır konaklama tesislerinde yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldığını belirtti.
Plajı bayram tatilinde ziyaret eden Ecrin Atılmaz, Kaputaş'ı diğer plajlardan ayıran en büyük özelliğin kayaların arasında yer alması ve inanılmaz atmosferi olduğunu söyledi. "Sanki iki dağın arası yarılmış da Kaputaş Plajı ortaya çıkmış gibi bir görüntüsü var. Denildiği kadar varmış, muhteşem bir yer" dedi. (AA)