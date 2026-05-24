Avrupa Sosyalistleri'nden CHP'ye polis müdahalesine tepki

Avrupa Sosyalistleri Partisi, CHP genel merkezine yönelik polis müdahalesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu son polis baskını alarm vericidir. Demokratik muhalefeti sindirme girişimi kabul edilemez. Türkiye'de hukukun üstünlüğünü daha da zedelemektedir" ifadelerini kullandı. Açıklamada CHP ve lideri Özgür Özel'e destek mesajı verildi.

SOSYAL MEDYADAN DESTEK AÇIKLAMASI

DEMOKRATİK MUHALEFETİ SİNDİRME GİRİŞİMİ

Parti tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"CHP genel merkezine yönelik son polis müdahalesi alarm verici niteliktedir. Demokratik muhalefeti sindirmeye yönelik atılan bu son adım kabul edilemez ve Türkiye'de hukukun üstünlüğünü daha da zedeler niteliktedir."

CHP VE ÖZEL'E DESTEK

Açıklamanın devamında, "CHP, lideri Özgür Özel, ve Türkiye'de özgürlük, adalet ve demokrasiyi savunan tüm güçlerin yanındayız" denilerek CHP ve Genel Başkanı Özgür Özel'e destek mesajı iletildi.