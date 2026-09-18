Avrupa raporu açıklandı: Türkiye rakiplerine dev fark attı!

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenlik Teşkilatı’nın (EUROCONTROL) 7-13 Eylül verilerine göre İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1643 uçuşla Amsterdam Schiphol ve Paris Charles De Gaulle gibi devleri geride bırakarak Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından açıklanan raporda Türkiye, günlük ortalama 4 bin 191 uçuşla Avrupa'da en fazla uçuş yapılan 6'ncı ülke konumunu korurken; Türk Hava Yolları ve Pegasus da en yoğun havayolları listesinde ilk 10'a girmeyi başardı.

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SHGM’nin paylaştığı EUROCONTROL European Aviation Overview raporuna göre, 7-13 Eylül 2026 döneminde Türkiye havalimanlarındaki toplam iniş ve kalkış sayısı günlük ortalama 4 bin 191 olarak kayıtlara geçti. Bu trafikle Türkiye, Avrupa genelinde en çok uçuş gerçekleştirilen ilk 10 ülke arasında 6’ncı sırada yer aldı.

Verilerde, uçuş sayısının bir önceki haftaya kıyasla yüzde 2 oranında düştüğü, ancak 2025 yılının aynı dönemine göre yüzde 2 artış gösterdiği belirtildi.

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Açıklanan hava trafik istatistiklerinde Türk havayolu şirketlerinin performansı dikkat çekti. 2026 yılının belirtilen döneminde Avrupa’da en fazla uçuş icra eden 10 havayolu işletmesi arasında Türk Hava Yolları, günlük ortalama 1831 uçuş sayısı ile 2’nci sıranın sahibi oldu.

Pegasus Hava Yolları ise günlük ortalama 703 uçuşla Avrupa’nın en yoğun 10 havayolu firması arasına 10’uncu sıradan girdi.

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Avrupa’nın en yoğun havalimanları listesinde Türkiye'den iki merkez üst sıralarda yer buldu. İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1643 uçuşla liderliği kimseye kaptırmayarak Avrupa’nın en yoğun havalimanı unvanını sürdürdü.

İstanbul Havalimanı'nı 1413 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı takip ederken, Paris Charles De Gaulle de geride kalan devler arasında yer aldı. Antalya Havalimanı ise günlük ortalama 969 uçuş performansı göstererek Avrupa'nın en yoğun havalimanları sıralamasında 10’uncu sıraya yerleşti.