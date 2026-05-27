Avrupa hayali kabusa döndü! Vize randevusu bulamayanlar karaborsaya düştü

Bayram ve yaz sezonu öncesi Schengen randevuları tükenirken, vatandaşlar karaborsaya yöneldi. “VIP vize” vaadiyle ortaya çıkan dolandırıcılar ise 1000 euroya kadar ücret talep ediyor.

Avrupa’ya seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları için Schengen vizesinde yaşanan kriz her geçen gün daha da büyüyor. Özellikle Kurban Bayramı ve yaz tatili yaklaşırken, vatandaşların en büyük sorunu artık vize almak değil, başvuru yapabilecek bir randevu bulabilmek haline geldi.

Birçok konsolosluğun resmi başvuru sisteminde haftalardır uygun tarih görünmezken, bazı ülkeler için randevu bekleme sürelerinin 6 ila 8 aya kadar uzadığı belirtildi. Aylar öncesinden planlanan tatiller, iş seyahatleri ve aile ziyaretleri belirsizlik nedeniyle iptal olma noktasına gelirken, sistemde oluşan boşluk yeni bir karaborsa düzenini de beraberinde getirdi.

WHATSAPP ÜZERİNDEN DOLANDIRICILIK

Sosyal medya platformları, Telegram ve WhatsApp gruplarında “erken randevu”, “VIP başvuru”, “garantili vize” ya da “10 günde sonuç” gibi ilanların sayısı hızla arttı. Normal şartlarda yaklaşık 90-100 euro seviyesinde olan Schengen başvuru maliyeti, aracılar devreye girdiğinde kişi başı 300 eurodan başlayıp 1000 euroya kadar yükseldi.

Özellikle bayram ve yaz sezonunda talebin zirveye çıkmasıyla birlikte, vatandaşlar seyahat planlarını kaybetmemek adına yüksek ücretleri ödemek zorunda kaldı. Ancak birçok kişi, ödeme yaptıktan sonra dolandırıldığını fark etti.

BOT YAZILIMLARI NEDENİYLE RANDEVU BULUNAMIYOR

Uzmanlara göre sistemdeki en büyük sorunlardan biri de “randevu avcıları” olarak adlandırılan otomasyon ağları… Yazılım bilgisine sahip kişiler tarafından geliştirilen bot sistemleri, konsoloslukların online randevu platformlarını saniyeler içinde tarıyor. İnsanların manuel olarak kontrol etmekte zorlandığı sistemlerde, botlar günün her saati aktif çalışıyor.

Yeni bir randevu açıldığı ya da iptal edilen bir slot sisteme düştüğü anda devreye giren bu yazılımlar, çoklu hesap ve proxy bağlantıları sayesinde yüzlerce farklı kullanıcı gibi işlem yapabiliyor. Böylece gerçek başvuru sahipleri sisteme ulaşamadan randevular tükeniyor.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği de yaşanan krizin turizm sektörünü ciddi şekilde etkilediğini belirtti. Seyahat acentelerinin yurt dışı tur planlamalarında büyük sorun yaşadığını ifade eden bazı aracı kuruluşların Rekabet Kurumu’na şikâyet edildiği, bazı firmalara karşı ise tazminat davası hazırlığında olunduğu açıklandı.

EKSİK EVRAK NEDENİYLE RET

Krizin bir diğer boyutu ise otel rezervasyonlarında yaşanıyor. Turizm sektöründe yaygın şekilde kullanılan grup rezervasyon sistemi, bazı konsoloslukların ret gerekçeleri arasında yer almaya başladı. Seyahat acenteleri yıl boyunca otellerle kontenjan anlaşmaları yaparken, isim listeleri daha sonra sisteme işlendiği için oteller bazen “bu isimde rezervasyon yok” yanıtı verebiliyor.

Bu durum ise başvuruların “eksik evrak” gerekçesiyle reddedilmesine neden oluyor. Turizm sektörü temsilcileri, evraklar tam olmasına rağmen grup rezervasyonları nedeniyle ret kararlarının arttığını ve sorunun giderek büyüdüğünü dile getirdi.

Sektör temsilcileri hem konsolosluk sistemlerinde hem de aracı kurum uygulamalarında yeni düzenlemeler yapılmaması halinde Schengen krizinin önümüzdeki dönemde daha da ağırlaşacağı görüşünde.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
