Avrupa Bölgeler Komitesi'nden mutlak butlana tepki: Özgür Özel'in yanındayız

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin 21 Mayıs tarihli kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultayının “mutlak butlan” kapsamında değerlendirilmesi ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun atanmasının ardından, Avrupa Bölgeler Komitesi’nden (CoR) konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklama, Avrupa Bölgeler Komitesi Başkanı Kata Tüttő ile CoR Türkiye ile İlişkiler Çalışma Grubu Başkanı Jelena Drenjanin imzası ile yayımlandı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) ana muhalefet partisi lideri Sayın Özgür Özel’in görevinden geçici olarak uzaklaştırılması, Türkiye’de demokratik muhalefetin işleyişine ilişkin ciddi endişeler doğurmaktadır. Bu karar, yargının bağımsızlığı ve demokratik çoğulculuğa saygı konusunda önemli soruları gündeme getirmektedir. Siyasi partilerin özgür şekilde faaliyet gösterebilmesi, liderliklerini demokratik prosedürlerle belirleyebilmesi ve vatandaşları herhangi bir aşırı müdahale olmaksızın temsil edebilmesi; hukukun üstünlüğüne dayalı her sistemin temel taşıdır.

Avrupa Bölgeler Komitesi, Sayın Özgür Özel ile tam dayanışma içinde olduğunu ifade etmektedir. Hukukun üstünlüğü, demokratik kurumlara saygı ve kuvvetler ayrılığı ilkelerinin Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkilerin temel unsurları olmaya devam ettiğini hatırlatıyoruz. Siyasi rekabeti etkileyebilecek yargı süreçleri, demokratik yönetime duyulan güveni zedeleme riski taşımakta; yalnızca siyasi aktörler için değil, demokratik tercihleri ve seçimleri temsil edilen milyonlarca vatandaş için de sonuçlar doğurmaktadır."

Metinde ayrıca, yerel ve bölgesel düzeyde seçilmiş temsilcilere yönelik baskılara ilişkin endişelere de yer verildi. Bu kapsamda, Ekrem İmamoğlu örnek gösterildi. Yerel yönetimlerin demokratik sistem açısından önem taşıdığı belirtilirken, seçilmiş yöneticilere yönelik müdahalelerin vatandaşların temsil ve güven duygusunu etkileyebileceği ifade edildi.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi (EEAS) ise yaptığı açıklamada "Hukuki ve idari süreçler, muhalefet partilerini ve siyasetçileri sindirmek ya da siyasi rekabeti engellemek amacıyla kullanılmamalıdır" ifadelerini kullanarak Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecine vurgu yaptı. Açıklamada "demokrasi, hukukun üstünlüğü ve temel haklara saygının AB’ye katılım sürecinin merkezinde yer alır" denildi.