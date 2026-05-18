AVM'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bir alışveriş merkezinin yemek katında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin yemek katında meydana gelen ve henüz bilinmeyen sebeple çıkan kavgada elinde bıçak bulunan bir kişi, 2 kişiyi yaraladı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ SALDIRGANI ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Saldırgan, alışveriş merkezinde bulunan güvenlik görevlilerin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

AVM Kavga Saldırı Ankara
