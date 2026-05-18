AVM'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

Akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin yemek katında meydana gelen ve henüz bilinmeyen sebeple çıkan kavgada elinde bıçak bulunan bir kişi, 2 kişiyi yaraladı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ SALDIRGANI ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Saldırgan, alışveriş merkezinde bulunan güvenlik görevlilerin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)