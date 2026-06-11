AVM'de asılsız 'canlı bomba' ihbarı: 13 yaşındaki çocuk yakalandı

Kayseri’de bir alışveriş merkezinde ankesörlü telefon kulübesinden asılsız şekilde "canlı bomba" ihbarında bulunduğu belirlenen 13 yaşındaki M.B.T., emniyet güçleri tarafından yakalandı.

ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE 'CANLI BOMBA' İHBARI

Olay, öğleden sonra saat 16.00 sularında Melikgazi ilçesindeki bir alışveriş merkezinde yaşandı. Ankesörlü telefon üzerinden yapılan ve alışveriş merkezinde canlı bomba şüphelisi bir şahsın bulunduğunu iddia eden ihbar üzerine; polis, itfaiye, AFAD ve sağlık görevlileri olay yerine yönlendirildi.

KAMERALAR İNCELENDİ, ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

İstihbarat, Terörle Mücadele ve Asayiş Şube müdürlüklerine bağlı uzman ekipler, alışveriş merkezinin içinde ve çevresinde detaylı güvenlik kontrolleri ile aramalar gerçekleştirdi. Yapılan titiz çalışmalar neticesinde herhangi bir olumsuzluğa ya da tehlikeye rastlanmadı.

Güvenlik kameralarını geriye dönük inceleyen ve çevrede araştırma yapan ekipler, asılsız ihbarı gerçekleştiren kişinin 13 yaşındaki M.B.T. olduğunu saptadı.

ÇOCUK ŞUBEYE GÖTÜRÜLDÜ

Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan 13 yaşındaki M.B.T., yasal işlemlerinin yapılması amacıyla Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Yaşanan asılsız ihbar olayıyla ilgili emniyet birimlerince başlatılan adli soruşturma devam ediyor.