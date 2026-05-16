AVM yönetimi trafik oluyor diye 200 ağaç kesecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kent genelinde özellikle alışveriş merkezleri (AVM) çevresinde oluşan trafik sorununu çözmek adına yeni bir yol yapım projesini hayata geçiriyor.

Belediye, daha önce Armada, Cepa, Kentpark ve Söğütözü hattı üzerinde gerçekleştirdiği şerit artırımları, kavşak düzenlemeleri ve bağlantı yolları çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor. Bu kez hedef, Yenimahalle ilçesinde yer alan AnkaMall AVM çevresindeki yoğun trafiği rahatlatmak.

Projenin hayata geçirilebilmesi için seçilen güzergah ve kamulaştırma kararı ise yeni bir tartışmayı alevlendirdi

10 METRE DİYE BAŞLADI, 20 METREYE ÇIKTI

Birgün gazetesinin haberine göre, projenin ilk aşamasında şubat ayında alınan encümen kararıyla 10 metre genişliğinde olması öngörülen bağlantı yolu, daha sonra yapılan plan değişikliğiyle 20 metreye çıkarıldı.

TKİ YERLEŞKESİ KAMULAŞTIRILIYOR

Yeni yol planının, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) genel müdürlük bahçesinden geçirilmesine karar verildi. Hazırlanan kamulaştırma planı kapsamında, TKİ yerleşkesi sınırları içinde bulunan, prefabrik bina, spor salonu, çim futbol sahası, sera ve bahçede yer alan ağaçlar kamulaştırma kapsamına alındı.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte, AnkaMall AVM’den çıkan araçların doğrudan Hipodrom Caddesi’ne bağlanması ve böylece bölgedeki sıkışıklığın önüne geçilmesi hedefleniyor.

200'DEN FAZLA AĞAÇ KESİLECEK, İTİRAZLAR SONUÇSUZ KALDI

Projenin en çok dikkat çeken ve tepki çeken kısmı ise çevreye olan etkisi oldu. Yol yapım çalışmaları nedeniyle kurum bahçesinde bulunan 200’den fazla ağacın kesilmesi bekleniyor.

TKİ yönetimi, hem bu asırlık ağaçların yok olacak olması hem de personelin kullandığı spor alanlarının kullanılamaz hale geleceğini belirterek ABB'nin kamulaştırma kararının yeniden gözden geçirilmesini talep etti. Ancak kurum tarafından yapılan bu itirazlar karşılık bulmadı ve sonuçsuz kaldı.

3.2 MİLYON LİRALIK BEDEL

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yolun geçeceği bu alanın kamulaştırılması karşılığında Türkiye Kömür İşletmeleri’ne (TKİ) 3 milyon 210 bin lira kamulaştırma bedeli ödemeyi planlıyor.