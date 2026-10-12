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Halk TV Türkiye Avlanmak için dükkanı bastı: Kapıdan içeri roket gibi girdi

Avlanmak için dükkanı bastı: Kapıdan içeri roket gibi girdi

Artvin Hopa'da avının peşine düşen bir atmaca, açık kapıdan daldığı berber dükkanında müşterilere korku dolu anlar yaşattı. İçerideki kuşu hedef alan yırtıcı esnaf tarafından yakalanıp doğaya salınırken, yaşananlar kameraya yansıdı.

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Artvin'in Hopa ilçesinde av peşinde koşan yırtıcı bir atmaca, hedefindeki kuşu yakalamak için berber dükkanına daldı. İçerideki müşterilerin büyük panik yaşadığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Avlanmak için dükkanı bastı: Kapıdan içeri roket gibi girdi - Resim : 1

AVININ PEŞİNDEN SALONA GİRDİ

İlçe merkezinde esnaflık yapan Sedat Dedecan, dükkanında yörede atmaca avında kullanılan kızıl sırtlı örümcek kuşu besliyordu. Çevrede uçan yırtıcı kuş, açık kapıdan içerideki kafesi fark ederek büyük bir hızla içeriye yöneldi. Karşılarında aniden çırpınan yırtıcıyı gören müşteriler ise kısa süreli korku yaşadı.

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YAKALAYIP DOĞAYA SALDI

Dükkanın içinde kanat çırpan kuşa hızla müdahale eden işletmeci Sedat Dedecan, hayvanı zarar vermeden kontrol altına aldı. Yırtıcının herhangi bir yarasının bulunmadığını anlayan esnaf, yakaladığı kuşu vakit kaybetmeden yeniden doğal yaşam alanına bıraktı.

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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