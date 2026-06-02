Avcılar'da merdiveni çöken bina tahliye edildi!

Olay, saat 23.00 sıralarında Ambarlı Mahallesi'nde kentsel dönüşüm sürecine giren 20 daireli 5 katlı bir binada yaşandı. Binanın yan tarafındaki inşaatın temel kazısında toprak kayması meydana geldi.

TOPRAK KAYMASI MERDİVENLERİ ÇÖKTÜRDÜ

Toprak kaymasının etkisiyle 5 katlı binanın girişindeki merdivenler çöktü. Ardından binanın kolonlarından sesler gelmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİNA SAKİNLERİ İTFAİYE MERDİVENLERİYLE TAHLİYE EDİLDİ

Kentsel dönüşüm sürecine giren ancak tam olarak boşaltılmadığı belirlenen binada, ekiplerin yaptığı çalışma sonucu üç dairede oturanların olduğu tespit edildi. Kolonlardan gelen sesler üzerine bazı bina sakinlerinin giriş kattaki dükkandan çıktığı anlaşıldı. Ancak yanlarında çocukları olanlar binadan çıkamayınca itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Aralarında çocukların da bulunduğu yedi kişi, itfaiye merdiveniyle alınarak indirildi.

TANIK ANLATTI: "BİNANIN KENARINDAN ÇÖKMEYE BAŞLADI"

Merdivenlerin çöktüğü ana tanık olan Müge Köksal, şunları söyledi:

"Buradan eve gidiyorduk, arkadaşımla beraber. Bir çatırdama duyduk. Bir baktık ki binanın kenarından çökmeye başladı. Baktık içeride insanlar var, itfaiye ve polise haber verdik."

BİNA GİRİŞİ KAPATILDI

Avcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekibi olay yerine gelerek binanın girişini tamamen kapattı. Yapının tahliye ve yıkımı için çalışmaların hızlandırılacağı öğrenildi.

(DHA)