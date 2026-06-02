Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Avcılar'da merdiveni çöken bina tahliye edildi!

Avcılar'da merdiveni çöken bina tahliye edildi!

İstanbul Avcılar'da, yan taraftaki bir inşaatın temel kazısında meydana gelen toprak kayması nedeniyle 5 katlı bir binanın giriş kısmındaki merdivenler çöktü. Kolonlardan gelen sesler üzerine bina tahliye edildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Avcılar'da merdiveni çöken bina tahliye edildi!

Olay, saat 23.00 sıralarında Ambarlı Mahallesi'nde kentsel dönüşüm sürecine giren 20 daireli 5 katlı bir binada yaşandı. Binanın yan tarafındaki inşaatın temel kazısında toprak kayması meydana geldi.

TOPRAK KAYMASI MERDİVENLERİ ÇÖKTÜRDÜ

Toprak kaymasının etkisiyle 5 katlı binanın girişindeki merdivenler çöktü. Ardından binanın kolonlarından sesler gelmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

BİNA SAKİNLERİ İTFAİYE MERDİVENLERİYLE TAHLİYE EDİLDİ

Kentsel dönüşüm sürecine giren ancak tam olarak boşaltılmadığı belirlenen binada, ekiplerin yaptığı çalışma sonucu üç dairede oturanların olduğu tespit edildi. Kolonlardan gelen sesler üzerine bazı bina sakinlerinin giriş kattaki dükkandan çıktığı anlaşıldı. Ancak yanlarında çocukları olanlar binadan çıkamayınca itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Aralarında çocukların da bulunduğu yedi kişi, itfaiye merdiveniyle alınarak indirildi.

TANIK ANLATTI: "BİNANIN KENARINDAN ÇÖKMEYE BAŞLADI"

Merdivenlerin çöktüğü ana tanık olan Müge Köksal, şunları söyledi:

"Buradan eve gidiyorduk, arkadaşımla beraber. Bir çatırdama duyduk. Bir baktık ki binanın kenarından çökmeye başladı. Baktık içeride insanlar var, itfaiye ve polise haber verdik."

3D yazıcı 34 günde 3 katlı, 12 daireli bina dikti3D yazıcı 34 günde 3 katlı, 12 daireli bina dikti

BİNA GİRİŞİ KAPATILDI

Avcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekibi olay yerine gelerek binanın girişini tamamen kapattı. Yapının tahliye ve yıkımı için çalışmaların hızlandırılacağı öğrenildi.

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Avcılar Tahliye Bina
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro