Avcılar'da köpeğe şiddet uygulayan şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir kişinin sahilde gezdirdiği köpeğe şiddet uyguladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli H.E.'yi gözaltına aldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Denizköşkler Mahallesi sahilinde meydana geldi. İddiaya göre H.E., henüz bilinmeyen bir nedenle yanında bulunan köpeği darbetmeye başladı. Köpeğe yumruk atan şüpheli, daha sonra hayvanı kayalık alana götürerek şiddetini sürdürdü.

Çevrede bulunan çocukların korkuyla izlediği olay sırasında köpeğin acı içinde sesler çıkardığı anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Şüpheli, bir süre sonra köpeğiyle birlikte bölgeden ayrıldı.

H.E. GÖZALTINDA, KÖPEK KORUMA ALTINDA

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda kimliği tespit edilen H.E., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Şiddete maruz kalan köpeğin ise ilgili kuruma teslim edilmek üzere koruma altına alındığı öğrenildi. (DHA)