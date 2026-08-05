ATV'ye çarpıp sürücüsünü öldürdü olay yerinden kaçtı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı ATV tipi aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü polis ekiplerince yakalandı.
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Haşim İşçan Caddesi'nde akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi. M.D. yönetimindeki 16 MED 50 plakalı otomobil, plakası bulunmayan Hasan Tozaykurt'un kullandığı ATV tipi araçla çarpıştı.
OSMANGAZİ'DE OTOMOBİL VE ATV ÇARPIŞTI
Çarpışmanın etkisiyle ATV sürücüsü Hasan Tozaykurt ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
AĞIR YARALI OLARAK KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Tozaykurt, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI
Kazanın ardından olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü M.D., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi