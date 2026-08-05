ATV'ye çarpıp sürücüsünü öldürdü olay yerinden kaçtı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Haşim İşçan Caddesi'nde akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi. M.D. yönetimindeki 16 MED 50 plakalı otomobil, plakası bulunmayan Hasan Tozaykurt'un kullandığı ATV tipi araçla çarpıştı.

OSMANGAZİ'DE OTOMOBİL VE ATV ÇARPIŞTI

Çarpışmanın etkisiyle ATV sürücüsü Hasan Tozaykurt ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

AĞIR YARALI OLARAK KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Tozaykurt, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Kazanın ardından olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü M.D., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.