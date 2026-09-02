ATM'lerdeki yeni tuzak ortaya çıktı! Paranız saniyeler içinde buhar olabilir

Her gün milyonlarca kişinin kullandığı ATM'ler, dolandırıcıların hedefi haline geldi. Uzmanlar, işlem öncesinde yapılacak basit kontrollerin büyük kayıpların önüne geçebileceği konusunda uyarıyor.

YENİ TUZAK: ATM’YE YERLEŞTİRİLEN DÜZENEKLER

Dolandırıcıların bazı ATM’lere kart bilgilerini kopyalayabilen sahte aparatlar yerleştirdiği ifade ediliyor. Kart giriş bölümünde yapılan küçük değişiklikler ilk bakışta fark edilmeyebiliyor.

PARANIZ SANİYELER İÇİNDE BUHAR OLABİLİR

Kart bilgileri ve şifrelerin ele geçirilmesi halinde hesaplar kısa sürede boşaltılabiliyor. Bu nedenle ATM kullanırken olağan dışı görünen parçalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

KART GİRİŞİNDEKİ DETAYA DİKKAT

Dolandırıcıların en sık başvurduğu yeni yöntemlerden biri, ATM'nin kart giriş bölümüne ek aparatlar yerleştirmek. Bu düzenekler, kart bilgilerini ele geçirmek amacıyla kullanılabiliyor.

Bu nedenle ATM'ye kartınızı takmadan önce kart giriş bölümünü dikkatlice kontrol etmek büyük önem taşıyor. Normalden farklı görünen, gevşek veya sonradan takılmış izlenimi veren parçalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

TUŞ TAKIMI VE ÇEVRESİNİ KONTROL EDİN

ATM dolandırıcılığında yalnızca kart bilgileri değil, şifreler de hedef alınabiliyor. Gizli kamera veya farklı yöntemlerle kullanıcıların şifrelerini ele geçirmeye çalışan dolandırıcılara karşı şifre girerken tuş takımını diğer elinizle kapatmanız öneriliyor.

ATM'nin tuş takımında veya ekran çevresinde şüpheli bir aparat fark edilirse işlem yapılmamalı.

PARANIZI ATM'DE BIRAKMAYIN

Para çekme işleminin ardından ATM'den ayrılmadan önce işlemin tamamen sona erdiğinden emin olunması gerekiyor. Dolandırıcıların, kullanıcıların dikkatini dağıtarak ATM'den çıkan parayı hedef alabileceği belirtiliyor.

Özellikle çevrenizde yardım etmek isteyen tanımadığınız kişilere karşı temkinli davranılması isteniyor.

ŞÜPHELİ DURUMDA HEMEN BANKAYI ARAYIN

ATM'de kartın sıkışması, cihazın olağandışı davranması veya herhangi bir şüpheli düzenek görülmesi halinde ATM'ye müdahale edilmemesi gerekiyor.

Uzmanlar, böyle bir durumla karşılaşan vatandaşların işlem yapmadan ATM'den uzaklaşmasını ve vakit kaybetmeden bankayla iletişime geçmesini öneriyor. Birkaç saniyelik dikkat, hem kart bilgilerinizin hem de paranızın dolandırıcıların eline geçmesini önleyebilir.