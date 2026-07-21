ATM'den para çekerken bu ayrıntıyı kimse fark etmiyor

Günlük hayatta milyonlarca kişinin kullandığı ATM'lerde güvenli işlem yapmak için dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunuyor. Uzmanlar, para çekme işlemi sırasında fark edilmeyen küçük ayrıntıların dolandırıcılık riskini azaltabileceğini belirtiyor.

İŞLEME BAŞLAMADAN ÖNCE ATM'Yİ KONTROL EDİN

ATM'yi kullanmadan önce kart giriş yuvası, tuş takımı ve kamera çevresinde olağan dışı bir aparat olup olmadığını kontrol etmek büyük önem taşıyor. Kart kopyalama amacıyla yerleştirilen ek düzenekler ilk bakışta fark edilmeyebiliyor. Şüpheli bir durumla karşılaşılması halinde ATM kullanılmamalı ve banka yetkililerine bilgi verilmeli.

ŞİFRENİZİ GİRERKEN ELİNİZLE KAPATIN

Uzmanlar, ATM'de şifre girerken tuş takımını diğer elinizle kapatmanızı öneriyor. Bu basit yöntem, gizli kamera veya çevredeki kişilerin şifrenizi görmesini engellemeye yardımcı oluyor.

İŞLEM SONRASI EKRANI KONTROL EDİN

Para çekme işlemi tamamlandıktan sonra ATM ekranında işlemin sona erdiğini gösteren uyarının görüldüğünden emin olun. Kartınızı ve paranızı aldıktan sonra ekranda herhangi bir işlem açık kalmadığını kontrol etmek, olası güvenlik risklerini önlemeye yardımcı olabilir.

MAKBUZU GELİŞİGÜZEL ATMAYIN

ATM fişlerinde hesap numarasının bir bölümü, işlem saati ve diğer kişisel bilgiler yer alabiliyor. Bu nedenle makbuzların gelişi güzel çöpe atılması yerine parçalanarak imha edilmesi veya güvenli şekilde saklanması tavsiye ediliyor.

ŞÜPHELİ DURUMLARDA BANKANIZLA İLETİŞİME GEÇİN

ATM'nin olağan dışı çalışması, kartın sıkışması ya da hesap hareketlerinde şüpheli bir işlem görülmesi halinde vakit kaybetmeden bankanızın müşteri hizmetleriyle iletişime geçmeniz ve gerekirse kartınızı kullanıma kapattırmanız öneriliyor. Uzmanlara göre alınacak basit güvenlik önlemleri, olası dolandırıcılık girişimlerine karşı önemli bir koruma sağlayabiliyor.