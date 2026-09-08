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Halk TV Türkiye Atlas Çağlayan davasında karar günü! 21 yıl hapsi isteniyor

Atlas Çağlayan davasında karar günü! 21 yıl hapsi isteniyor

Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşması başladı. 14 yaşındaki E.Ç.'nin yargılandığı davada bugün karar çıkması bekleniyor.

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Atlas Çağlayan davasında karar günü! 21 yıl hapsi isteniyor
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İstanbul’un Güngören ilçesinde bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşması bugün Bakırköy Adliyesi’nde görülmeye başlandı.

Bakırköy 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 9 Haziran'daki ilk duruşmasında Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıklamıştı.

Savcı, 14 yaşındaki tutuklu sanık E.Ç. hakkında Atlas Çağlayan'a karşı 'çocuğa karşı öldürme', mağdurlar D.Ç., R.E.O., T.U.A. ve Y.O.O.'ya yönelik ise 'silahla tehdit' ve '6136 sayılı Kanun'a muhalefet' suçlarından toplam 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası istemişti.

Davanın ikinci duruşması bugün saat 10.00'da başladı. Sanık E.Ç.'nin savunmasının ardından mahkeme heyetinin hükmünü açıklaması bekleniyor.

İşte anbean yaşanan gelişmeler...

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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