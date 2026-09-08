Atlas Çağlayan davasında karar günü! 21 yıl hapsi isteniyor

İstanbul’un Güngören ilçesinde bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşması bugün Bakırköy Adliyesi’nde görülmeye başlandı.

Bakırköy 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 9 Haziran'daki ilk duruşmasında Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıklamıştı.

Savcı, 14 yaşındaki tutuklu sanık E.Ç. hakkında Atlas Çağlayan'a karşı 'çocuğa karşı öldürme', mağdurlar D.Ç., R.E.O., T.U.A. ve Y.O.O.'ya yönelik ise 'silahla tehdit' ve '6136 sayılı Kanun'a muhalefet' suçlarından toplam 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası istemişti.

Davanın ikinci duruşması bugün saat 10.00'da başladı. Sanık E.Ç.'nin savunmasının ardından mahkeme heyetinin hükmünü açıklaması bekleniyor.

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