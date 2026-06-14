Atıyla gölete girdi ikisi de yaşamını yitirdi

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki Keskin göletine atıyla birlikte giren Enis Yasin Karacaoğlu, akşam saatlerinde gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ATIYLA GÖLETE GİRDİ, KAYBOLDU

Bir araç kiralama şirketinde yönetici olarak çalışan 34 yaşındaki Karacaoğlu, atıyla birlikte gölete girdikten kısa süre sonra suda gözden kayboldu. AFAD ekipleri tarafından sudan çıkarılan Karacaoğlu, ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Karacaoğlu hayatını kaybetti. Olayla ilgili yapılan incelemelerde, birlikte gölete girdiği atın da boğulduğu belirlendi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)