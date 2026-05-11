Atıklar köprüyü esir aldı: Tarihi yapı çökme riskiyle karşı karşıya
Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, Aydın’ın Söke ilçesinde bulunan tarihi Taşköprünün üzerinin, Büyük Menderes Nehri’ne bırakılan çöpler, katı atıklar ve ağaç parçalarıyla yeniden kaplandığını belirtti. Sürücü, biriken atıkların köprü üzerindeki baskıyı artırdığını ifade ederek, “Taşköprü’nün çökme tehlikesi her geçen gün büyüyor” diye konuştu.
Aydın’ın Söke ilçesinde bulunan ve Büyük Menderes Nehri üzerinde yer alan tarihi Taşköprü, çevresel kirlilik ve ihmal nedeniyle zor günler geçiriyor. Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Kemal Sunal’ın başrolünde oynadığı "İnatçı" filmine ev sahipliği yapmasıyla da bilinen bu tarihi yapı, nehrin getirdiği atıkların hedefi haline geldi.
Geçen yıl yapılan temizlik çalışmalarına rağmen, köprünün kemerleri ve basamakları yeniden çöp yığınlarıyla doldu.
ATIKLAR VE ALÜVYON TARİHİ KÖPRÜYÜ TEHDİT EDİYOR
Bölgedeki kirliliğin boyutlarını gözler önüne sermek amacıyla Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, Sarıkemer’e giderek incelemelerde bulundu.
Sürücü, nehir suyunun taşıdığı plastiklerin, ağaç dallarının ve evsel atıkların köprü üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu ifade etti. Yapılan tespitte, suyun akışıyla gelen bu atıkların köprünün basamaklarına fiziksel zarar verdiği ve tarihi dokuyu aşındırdığı görüldü.
Bahattin Sürücü, biriken mil ve alüvyon tabakasının köprünün kemerlerini tıkadığını, bunun da suyun tahliyesini zorlaştırdığını vurguladı.
"YAPININ ÇÖKME RİSKİ BULUNUYOR"
Tarihi Taşköprü ile ilgili yaşanan sorunun yıllardır devam ettiğini belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, şu ifadeleri kulandı:
Geçtiğimiz günlerde etkili olan yağışların ardından nehirde su seviyesi yine yükseldi. Kemerleri tıkalı olan köprünün üzerinden aşan atıklar, maalesef denize taşındı. Su seviyesinin düşmesiyle birlikte de ağaç kütükleri, dallar ve benzeri büyük atıklar köprü üzerinde kaldı. Bu durum, nehrin her iki yakasında bulunan mahalle sakinlerinin köprüden geçişini engellemekte; aynı zamanda köprü taşlarının yerinden oynamasına yol açarak yıkılma riskini artırmakta. Ayrıca köprü kemerlerinin tıkalı olması ve ağır atıkların yapı üzerinde birikmesi, tarihi taş dokuda ciddi hasara neden olmuş. Mevcut durumun devam etmesi halinde, yeni atık birikimlerinin oluşturacağı basınç nedeniyle yapının çökme riski bulunuyor. Bu nedenle tarihi yapının arkasına bir an önce yüzer bariyer sistemi kurulması gerekiyor. (DHA)