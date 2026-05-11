Atıklar köprüyü esir aldı: Tarihi yapı çökme riskiyle karşı karşıya

Aydın’ın Söke ilçesinde bulunan ve Büyük Menderes Nehri üzerinde yer alan tarihi Taşköprü, çevresel kirlilik ve ihmal nedeniyle zor günler geçiriyor. Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Kemal Sunal’ın başrolünde oynadığı "İnatçı" filmine ev sahipliği yapmasıyla da bilinen bu tarihi yapı, nehrin getirdiği atıkların hedefi haline geldi.

Geçen yıl yapılan temizlik çalışmalarına rağmen, köprünün kemerleri ve basamakları yeniden çöp yığınlarıyla doldu.

ATIKLAR VE ALÜVYON TARİHİ KÖPRÜYÜ TEHDİT EDİYOR

Bölgedeki kirliliğin boyutlarını gözler önüne sermek amacıyla Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, Sarıkemer’e giderek incelemelerde bulundu.

Sürücü, nehir suyunun taşıdığı plastiklerin, ağaç dallarının ve evsel atıkların köprü üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu ifade etti. Yapılan tespitte, suyun akışıyla gelen bu atıkların köprünün basamaklarına fiziksel zarar verdiği ve tarihi dokuyu aşındırdığı görüldü.

Bahattin Sürücü, biriken mil ve alüvyon tabakasının köprünün kemerlerini tıkadığını, bunun da suyun tahliyesini zorlaştırdığını vurguladı.

Mersin'de çevreyi kirleten gemiye rekor ceza!

"YAPININ ÇÖKME RİSKİ BULUNUYOR"

Tarihi Taşköprü ile ilgili yaşanan sorunun yıllardır devam ettiğini belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, şu ifadeleri kulandı: