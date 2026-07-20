Athena Gökhan'a ODTÜ'de Deniz Göktaş tepkisi! Şaşırdı neden olduğunu anlamadı: Rektör de yuhalandı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) 70'inci yıl mezuniyet töreninde, Rektör Ahmet Yozgatlıgil'in konuşması sırasında bazı öğrenciler ve izleyiciler protestoda bulundu. Yozgatlıgil kürsüde konuşmasını sürdürürken öğrenciler sandalyelerini havaya kaldırıp sahneye sırtlarını dönerek tepkilerini gösterdi. Öğrenciler tören öncesi rektörle fotoğraf çektiren Athena solisti Gökhan Özoğuz'a da tepki gösterdi.

ŞAŞIRDI NEDEN OLDUĞUNU ANLAMADI

Yozgatlıgil, tribünlerde mezuniyeti takip eden öğrenciler ve aileler tarafından yuhalandı. Yaşanan gelişmeler karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşayan Özoğuz'un, kardeşi Hakan Özoğuz'a dönerek "Ne oluyor?" diye sorduğu anlar dikkat çekti. Öte yandan, tutuklu komedyen Deniz Göktaş hakkında yaptığı açıklama da gündem oldu.

Athena, ODTÜ 70. yıl mezuniyet töreninde sahne alarak üniversitenin mezuniyet organizasyonlarında konser veren ilk müzik grubu oldu.

ATHENA GÖKHAN DENİZ GÖKTAŞ HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, "Ölü Deniz" adlı stand up gösterisi nedeniyle tutuklanan komedyen Deniz Göktaş hakkındaki tepki çeken sözleri hakkında da

açıklama yaptı.

Özoğuz, "Deniz Göktaş buradan mezunmuş. Atatürk hakkında dediklerine sinirlendim arkadaşlarım devamını da dinle dedi. Kimse esprisi yüzünden tutuklanmamalı" dedi.

Öte yandan Athena Gökhan, neden protesto edildiğini anlamadı ve kardeşine sordu. Kardeşi Hakan ise 'Ben sana arkada anlatacağım.' diye yanıt verdi.

GÖKHAN ÖZOĞUZ'UN AÇIKLAMALARI GÜNDEM OLMUŞTU

Athena Gökhan, Deniz Göktaş’ın gözaltına alınması hakkında da açıklamalarda bulunmuştu. Olayı anlamadığını belirtip "gözaltına alınacak bir şey ne yapmış onu bile bilmiyorum" demişti.

Gökhan Ozoğuz'un söz konusu paylaşımları şöyle:

NE OLMUŞTU?

Deniz Göktaş, daha önce Harbiye'de gerçekleştirdiği gösterisini YouTube platformuna yüklemişti. Büyük yankı uyandıran bu video, kısa sürede sosyal medyada gündem olmuş ve 3 hafta içerisinde 13 milyon kişi tarafından izlenmişti.

YouTube üzerindeki gösterisiyle "Cumhurbaşkanına hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "dini değerlere hakaret" suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Göktaş, yurt dışından Türkiye'ye dönüşünde gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.