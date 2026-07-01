Ateş gibi bir gün olacak! İstanbul ve 3 büyükşehir en az 33 dereceyi bulacak

Türkiye aşırı sıcakların yaşanacağı 3 günlük periyodun sonuna geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu raporuna göre, yurt genelinde yüksek sıcakların ölçüleceği bugün, sınırlı alanlar dışında yağış ve kuvvetli rüzgar beklenmiyor. Ateş gibi yakıcı geçecek 24 saatte İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa en az 33 derece sıcaklık değerlerini görecek.

Aşırı sıcaklara veda edilecek gün ise belli oldu. Meteoroloji, haftalık tahminlerinde hafta sonunu işaret etti.

ATEŞ GİBİ BİR GÜN OLACAK!

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, ülke genelinde yağış beklenmezken sınırlı alanlarda kısmi yağış ve rüzgar bekleniyor. Bunun güneş adeta ateş gibi kavuracak.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, 12 il 35 derecenin üzerine çıkacak.

Meteoroloji verilerine göre günün en sıcak ili 40 dereceyle Şanlıurfa olacak. Denizli ve Gaziantep'te 39, Bartın ile Diyarbakır'da ise 38 derece sıcaklık bekleniyor.

Çanakkale ve Mardin'de 36, İzmir, Muğla, Burdur, Eskişehir ve Amasya'da ise 35 derece sıcaklık tahmin ediliyor.

İSTANBUL VE 3 BÜYÜKŞEHİR EN AZ 33 DERECEYİ GÖRECEK

Meteoroloji'nin tahminlerine göre İstanbul'da hava sıcaklığı 33, Ankara'da 34, İzmir'de 35, Antalya'da 33 ve Bursa'da 34 dereceye kadar yükselecek.

Günün kısmi yağışlı bölgeleri Çanakkale çevreleri, Balıkesir'in batı ve güney kesimleri ile İzmir ve Manisa'nın kuzey ve doğu kesimleri olacak.

Bu bölgelerde öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edildi. Muş, Bingöl, Batman ve Diyarbakır çevrelerinde ise rüzgarın yer yer 30 ila 50 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR HAFTA SONU DÜŞECEK

Meteoroloji'nin haftalık tahminlerine göre, Türkiye genelinde etkili olan aşırı sıcak hava dalgasının hafta sonundan itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kademeli olarak gerileyerek mevsim normallerine yaklaşacağı tahmin ediliyor.

HAVA KAÇ DERECE OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu ve açık, güneybatısı parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in güney ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 36°C

Paarçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren İzmir ve Manisa’nın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BARTIN °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

RİZE °C, 28°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 30°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 27°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren doğusu 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.