Ateş gibi bir gün olacak! İstanbul ve 3 büyükşehir en az 33 dereceyi bulacak
Ateş gibi yakacak, Türkiye genelinde güneşli bir gün olacak. Meteoroloji İstanbul ve beraberinde 3 büyükşehrin en az 33 dereceyi bulacağını günlük hava durumu raporunda açıkladı. Öte yandan meteoroloji aşırı sıcakların veda edeceği tarihi de duyurdu.
Türkiye aşırı sıcakların yaşanacağı 3 günlük periyodun sonuna geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu raporuna göre, yurt genelinde yüksek sıcakların ölçüleceği bugün, sınırlı alanlar dışında yağış ve kuvvetli rüzgar beklenmiyor. Ateş gibi yakıcı geçecek 24 saatte İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa en az 33 derece sıcaklık değerlerini görecek.
Aşırı sıcaklara veda edilecek gün ise belli oldu. Meteoroloji, haftalık tahminlerinde hafta sonunu işaret etti.
ATEŞ GİBİ BİR GÜN OLACAK!
Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, ülke genelinde yağış beklenmezken sınırlı alanlarda kısmi yağış ve rüzgar bekleniyor. Bunun güneş adeta ateş gibi kavuracak.
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, 12 il 35 derecenin üzerine çıkacak.
Meteoroloji verilerine göre günün en sıcak ili 40 dereceyle Şanlıurfa olacak. Denizli ve Gaziantep'te 39, Bartın ile Diyarbakır'da ise 38 derece sıcaklık bekleniyor.
Çanakkale ve Mardin'de 36, İzmir, Muğla, Burdur, Eskişehir ve Amasya'da ise 35 derece sıcaklık tahmin ediliyor.
İSTANBUL VE 3 BÜYÜKŞEHİR EN AZ 33 DERECEYİ GÖRECEK
Meteoroloji'nin tahminlerine göre İstanbul'da hava sıcaklığı 33, Ankara'da 34, İzmir'de 35, Antalya'da 33 ve Bursa'da 34 dereceye kadar yükselecek.
Günün kısmi yağışlı bölgeleri Çanakkale çevreleri, Balıkesir'in batı ve güney kesimleri ile İzmir ve Manisa'nın kuzey ve doğu kesimleri olacak.
Bu bölgelerde öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edildi. Muş, Bingöl, Batman ve Diyarbakır çevrelerinde ise rüzgarın yer yer 30 ila 50 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.
SICAKLIKLAR HAFTA SONU DÜŞECEK
Meteoroloji'nin haftalık tahminlerine göre, Türkiye genelinde etkili olan aşırı sıcak hava dalgasının hafta sonundan itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kademeli olarak gerileyerek mevsim normallerine yaklaşacağı tahmin ediliyor.
HAVA KAÇ DERECE OLACAK?
MARMARA
Az bulutlu ve açık, güneybatısı parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in güney ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE °C, 36°C
Paarçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren İzmir ve Manisa’nın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BARTIN °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
RİZE °C, 28°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 30°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 27°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren doğusu 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.