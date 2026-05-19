Atatürk'ün gençleri 138 metrekarelik bayrakla denizdeydi!

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin

Sarı Zeybekler Derneği ve İskenderun Teknik Üniversitesi Su Altı Topluluğu işbirliğiyle Hatay'ın Arsuz ilçesine bağlı Karaağaç Konarlı Mahallesi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

AKILLARA "BÜTÜN ÜMİDİM GENÇLİKTEDİR" SÖZÜ GELDİ

Denizde bir araya gelen 40 cesur genç, dalgaların arasında tam 138 metrekarelik dev bir Türk bayrağı ile Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresinin yer aldığı şanlı bayrağımızı omuz omuza açtı.

Deniz yüzeyinde oluşan bu büyüleyici görsel şölen izleyenlere duygu dolu anlar yaşatırken, pırıl pırıl gençlerin bu duruşu akıllara Büyük Önder Atatürk'ün "Bütün ümidim gençliktedir" sözünü getirdi.

Deniz yüzeyindeki bu görsel şölen izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

"GURURLUYUZ"

Etkinliğin ardından açıklamalarda bulunan Sarı Zeybekler Derneği Başkanı Nevzat Kurt, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı gururla kutladıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Güzel bir etkinlik oldu, bayrağı 40 genç açtı. 2023 yılında 123 metrekarelik Türk bayrağı açmıştık. Bugün ise 138 metrekarelik bayrak açıldı. Gururluyuz.

ASKERİ GEMİLER ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI

Bayram coşkusu Hatay'ın İskenderun ilçesinde de hız kesmeden devam etti. 19 Mayıs kutlamaları kapsamında TCG Karpaz Gemisi ile TCSG 304 Sahil Güvenlik Botu kapılarını halka açtı.

İskenderun İskelesi’ne demirleyen askeri gemi ve botu yakından görme fırsatı yakalayan vatandaşlar, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. (AA)