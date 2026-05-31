Atatürkçü Düşünce Derneği'nden Kılıçdaroğlu bilgilendirmesi

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kadıköy Şubesi, sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna bir bilgilendirme mesajı paylaştı. Şube yaptığı açıklamada, mahkeme kararıyla CHP yönetimine atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun dernekle olan ilişkisizliğini vurgulayarak metninde şu ifadelere yer verdi:

"BİLGİLENDİRME; Kayyum Kemal Kılıçdaroğlu, 13 yıllık Genel Başkanlığı süresince ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ’ni bir kez bile ziyaret etmemiştir."

DÜN İKTİDAR MEDYASININ İDDİALARINI SAHİPLENDİ

Derneğin bu paylaşımı gündemdeki yerini korurken, Kılıçdaroğlu dün Genel Merkez'de düzenlenen bayramlaşma töreninde iktidar medyasında büyük beğeni toplayan bir konuşma gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu dünkü açıklamasında, son genel seçimde Cumhurbaşkanı adayı olduğu dönemde AKP medyasının bizzat kendisine yönelttiği iftiraları mevcut parti yönetimine karşı sahiplendi.

Mevcut CHP yönetimine yönelik "Poşetler içinde haram paralar" ve "Kutular içinde rüşvet" iddialarını dile getiren Kılıçdaroğlu, dünkü konuşmasında "FETÖ ajanları" ve "Dış odaklarla temas" gibi iktidar medyasının aylardır dillendirdiği argümanların savcılığını üstlendi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN ANITKABİR YÜRÜYÜŞÜNDE YANIT

Kılıçdaroğlu'nun dün yaptığı bu çıkışa CHP Lideri Özgür Özel, on binlerle Anıtkabir'e yürürken yanıt verdi. Mansur Yavaş'ın da tavrını açıkça ortaya koyarak Özgür Özel'e desteğini açıkladığı süreçte Özel, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını eleştirdi.

Özel, TGRT ve A Haber gibi kanalların geçmişte Kılıçdaroğlu'na attığı FETÖ ve yolsuzluk iftiralarının bugün bizzat Kılıçdaroğlu'nun kendisi tarafından sahiplenildiğini belirtti. İktidar medyasının hazırladığı metinlerin Kılıçdaroğlu tarafından aynen okunduğunu ifade eden Özel, parti yönetimine "Hırsız" diyen kanalların dilinin Genel Merkez'e taşındığını vurguladı.