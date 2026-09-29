Atatürk Orman Çiftliği'ne bu kez de cami inşa edilecek: Belediyelerden itiraz

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının ardından devlete bırakılan Atatürk Orman Çiftliği'ndeki projelere bir yenisi daha ekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Atatürk Orman Çiftliği arazisinin ağaçlandırma için ayrılan 10 bin metrekarelik kısmına cami inşa edilmesi için imar planı hazırladı.

"HALKIN YOĞUN TALEBİ" GEREKÇE GÖSTERİLDİ

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre Bakanlık; daha önce “Atatürk Orman Çiftliği Alanları ve 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı Koruma Alanı Nazım İmar Planı kapsamında ağaçlandırılmış alan” olarak tanımlanan araziye cami yapılmasının gerekçesi olarak "halkın yoğun talebi"ni gösterdi.

Hazırlanan planda Bakanlık; cami projesi için ayrılan parselde imar yetkisinin Çankaya Belediyesi’nde, alan mülkiyetinin ise Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü’nde olduğunu açıkladı.

BELEDİYELERDEN İTİRAZ

Ankara Büyükşehir Belediyesi ise imar planı değişikliğine ilişkin görüşünde, projenin Belediye Kanunu'na aykırı olduğunu belirtti.

Açıklamada, "Söz konusu alanda 5659 sayılı Atatürk Orman Çiftliği Kanunu'na uyulması gerekir. Plan notları, 5659 sayılı Kanun’da yer alan 'Atatürk Orman Çiftliği arazileri üzerinde konut, ticaret ve sanayi amaçlı yapılaşma yapılamaz' hükmüyle çelişmektedir. Plan teklifine konu öneri alan kullanımının Atatürk Orman Çiftliği statüsüne ve kuruluş amacına uygun olmadığı değerlendirilmektedir." ifadelerine yer verildi.

"Atatürk ile Orman Çiftliği'nin birinci derece doğal ve tarihi sit alanı statüsü ve kuruluş amacı uyumlu bütüncül bir koruma amaçlı imar planı yapılması gerekirken parçacıl şekilde parsel bazında müdahalelerle yapılaşmaya açılması arazinin bütünlüğünü bozmaktadır." diyen Çankaya Belediyesi ise görüşünde şunlara yer verdi:

"Plan değişikliği teklifinin Atatürk Orman Çiftliği arazisinin bütünlüğü aleyhine olması ve Atatürk Orman Çiftliği Kanunu hükümlerine uygun olmaması sebebiyle… hazırlanan imar planı teklifinin yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir."

İKİ TARTIŞMALI YAPI DA YOLDA

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetin ikinci yılında verdiği talimatla parça parça ve farklı kişilerden satın alınan araziler üzerinde kurulan, Türk tarımına öncülük eden Atatürk Orman Çiftliği'ne (AOÇ) AKP döneminde tartışmalı yapılar inşa edilmeye başlandı.

Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile doğrudan bağlantısı olduğu bilinen Medipol Üniversitesi inşaatının hızla devam ettiği AOÇ arazisine; Millî Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı binalarının da inşa edileceği açıklanmıştı.